https://ria.ru/20240728/ukraina-1962556339.html

"Через шесть месяцев". В США неожиданно высказались об Украине

"Через шесть месяцев". В США неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 28.07.2024

"Через шесть месяцев". В США неожиданно высказались об Украине

Украина уже не может изменить своего положения и избежать поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T19:45

2024-07-28T19:45

2024-07-28T19:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украина уже не может изменить своего положения и избежать поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Я действительно думаю, что для Украины уже слишком поздно. Траектория того, что должно произойти, уже определена, просто нужно время, чтобы это произошло. Знаете, это, как если бы вы пришли к врачу, а у вас четвертая стадия рака, и вы бы хотели, чтобы вам сообщили хорошие новости, но рак делает свое дело, и вы умрете через шесть месяцев или три месяца — такова ситуация на Украине", — отметил он.По словам аналитика, боевые действия будут продолжаться, но в какой-то момент математика заставит ВСУ сдаться.По данным Минобороны от воскресенья, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1930 человек, четыре танка и других боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 орудия полевой артиллерии и миномета и 28 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240728/ukraina-1962549922.html

https://ria.ru/20240728/spetsoperatsiya-1962523410.html

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в мире, украина, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины