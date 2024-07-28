https://ria.ru/20240728/ukraina-1962556339.html
"Через шесть месяцев". В США неожиданно высказались об Украине
"Через шесть месяцев". В США неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 28.07.2024
"Через шесть месяцев". В США неожиданно высказались об Украине
Украина уже не может изменить своего положения и избежать поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T19:45
2024-07-28T19:45
2024-07-28T19:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украина уже не может изменить своего положения и избежать поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Я действительно думаю, что для Украины уже слишком поздно. Траектория того, что должно произойти, уже определена, просто нужно время, чтобы это произошло. Знаете, это, как если бы вы пришли к врачу, а у вас четвертая стадия рака, и вы бы хотели, чтобы вам сообщили хорошие новости, но рак делает свое дело, и вы умрете через шесть месяцев или три месяца — такова ситуация на Украине", — отметил он.По словам аналитика, боевые действия будут продолжаться, но в какой-то момент математика заставит ВСУ сдаться.По данным Минобороны от воскресенья, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1930 человек, четыре танка и других боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 орудия полевой артиллерии и миномета и 28 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240728/ukraina-1962549922.html
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в мире, украина, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Через шесть месяцев". В США неожиданно высказались об Украине
Джонсон: положение Украины сопоставимо с четвертой стадией рака