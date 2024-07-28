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"Через шесть месяцев". В США неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 28.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:45 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/ukraina-1962556339.html
"Через шесть месяцев". В США неожиданно высказались об Украине
"Через шесть месяцев". В США неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 28.07.2024
"Через шесть месяцев". В США неожиданно высказались об Украине
Украина уже не может изменить своего положения и избежать поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T19:45
2024-07-28T19:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украина уже не может изменить своего положения и избежать поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Я действительно думаю, что для Украины уже слишком поздно. Траектория того, что должно произойти, уже определена, просто нужно время, чтобы это произошло. Знаете, это, как если бы вы пришли к врачу, а у вас четвертая стадия рака, и вы бы хотели, чтобы вам сообщили хорошие новости, но рак делает свое дело, и вы умрете через шесть месяцев или три месяца — такова ситуация на Украине", — отметил он.По словам аналитика, боевые действия будут продолжаться, но в какой-то момент математика заставит ВСУ сдаться.По данным Минобороны от воскресенья, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1930 человек, четыре танка и других боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 орудия полевой артиллерии и миномета и 28 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240728/ukraina-1962549922.html
https://ria.ru/20240728/spetsoperatsiya-1962523410.html
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в мире, украина, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Через шесть месяцев". В США неожиданно высказались об Украине

Джонсон: положение Украины сопоставимо с четвертой стадией рака

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитная установка ЗУ-23-2 работает по БПЛА ВСУ в зоне СВО
Зенитная установка ЗУ-23-2 работает по БПЛА ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитная установка ЗУ-23-2 работает по БПЛА ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украина уже не может изменить своего положения и избежать поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Я действительно думаю, что для Украины уже слишком поздно. Траектория того, что должно произойти, уже определена, просто нужно время, чтобы это произошло. Знаете, это, как если бы вы пришли к врачу, а у вас четвертая стадия рака, и вы бы хотели, чтобы вам сообщили хорошие новости, но рак делает свое дело, и вы умрете через шесть месяцев или три месяца — такова ситуация на Украине", — отметил он.
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По словам аналитика, боевые действия будут продолжаться, но в какой-то момент математика заставит ВСУ сдаться.
По данным Минобороны от воскресенья, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1930 человек, четыре танка и других боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 орудия полевой артиллерии и миномета и 28 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
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