До конца ноября Киев разработает план по достижению мира, заявил Зеленский
NHK: Зеленский анонсировал обсуждение вопросов территориальной целостности
© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что Украина начнет детальное обсуждение с соответствующими странами вопросов территориальной целостности, а до конца ноября Киев разработает план действий по достижению мира.
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"(Зеленский) заявил, что Киев начнет детальные обсуждения с соответствующими странами по территориальной целостности и другим вопросам. По его словам, к концу ноября он разработает план действий по установлению мира", - говорится в сообщении телеканала.
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Зеленский не уточнил, с какими именно странами Украина начнет обсуждения. Он также отметил, что поддерживает контакт с командой бывшего президента США Дональда Трампа.
Ранее Зеленский заявлял, что представители России "должны быть на втором саммите" по Украине в ноябре.
В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.
Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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