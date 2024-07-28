https://ria.ru/20240728/ukraina-1962549922.html

"Единственное спасение". В Киеве обратились к Зеленскому с новым призывом

"Единственное спасение". В Киеве обратились к Зеленскому с новым призывом - РИА Новости, 28.07.2024

"Единственное спасение". В Киеве обратились к Зеленскому с новым призывом

Владимиру Зеленскому следует отменить указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным, призвал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T18:54

2024-07-28T18:54

2024-07-28T18:54

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

олег соскин

киев

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909305735_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b751a2e53ff79289e054ffdbe667982d.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует отменить указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным, призвал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Единственное что он может сделать: <…> немедленно отменить указ о том, что нельзя вести переговоры с Путиным, это первое. Второе, сформировать <…> переговорные группы под эгидой Словакии и Венгрии", — отметил он.По словам эксперта, это необходимо для достижения соглашения о прекращении огня. При этом Соскин добавил, что глава киевского режима превратился в человека без статуса. По этой причине другим политикам нет смысла уже приглашать его на международные встречи."Это единственное спасение, которое Украина еще может сделать", — резюмировал экс-советник.Москва не раз указывала, что готова к диалогу, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что сейчас нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. Абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, но пока этого возможно достичь только военным путем.

https://ria.ru/20240728/spetsoperatsiya-1962541043.html

https://ria.ru/20240728/zelenskiy-1962531503.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир путин, олег соскин, киев, владимир зеленский