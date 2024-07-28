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"Единственное спасение". В Киеве обратились к Зеленскому с новым призывом - РИА Новости, 28.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:54 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/ukraina-1962549922.html
"Единственное спасение". В Киеве обратились к Зеленскому с новым призывом
"Единственное спасение". В Киеве обратились к Зеленскому с новым призывом - РИА Новости, 28.07.2024
"Единственное спасение". В Киеве обратились к Зеленскому с новым призывом
Владимиру Зеленскому следует отменить указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным, призвал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T18:54
2024-07-28T18:54
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
олег соскин
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует отменить указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным, призвал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Единственное что он может сделать: &lt;…&gt; немедленно отменить указ о том, что нельзя вести переговоры с Путиным, это первое. Второе, сформировать &lt;…&gt; переговорные группы под эгидой Словакии и Венгрии", — отметил он.По словам эксперта, это необходимо для достижения соглашения о прекращении огня. При этом Соскин добавил, что глава киевского режима превратился в человека без статуса. По этой причине другим политикам нет смысла уже приглашать его на международные встречи."Это единственное спасение, которое Украина еще может сделать", — резюмировал экс-советник.Москва не раз указывала, что готова к диалогу, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что сейчас нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. Абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, но пока этого возможно достичь только военным путем.
https://ria.ru/20240728/spetsoperatsiya-1962541043.html
https://ria.ru/20240728/zelenskiy-1962531503.html
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россия, украина, владимир путин, олег соскин, киев, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Олег Соскин, Киев, Владимир Зеленский
"Единственное спасение". В Киеве обратились к Зеленскому с новым призывом

Соскин: Зеленский должен отменить указ о запрете переговоров с Путиным

© Офис президента Украины Владимир Зеленский
 Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует отменить указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным, призвал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Единственное что он может сделать: <…> немедленно отменить указ о том, что нельзя вести переговоры с Путиным, это первое. Второе, сформировать <…> переговорные группы под эгидой Словакии и Венгрии", — отметил он.
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По словам эксперта, это необходимо для достижения соглашения о прекращении огня. При этом Соскин добавил, что глава киевского режима превратился в человека без статуса. По этой причине другим политикам нет смысла уже приглашать его на международные встречи.
"Это единственное спасение, которое Украина еще может сделать", — резюмировал экс-советник.
Москва не раз указывала, что готова к диалогу, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что сейчас нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. Абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, но пока этого возможно достичь только военным путем.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинОлег СоскинКиевВладимир Зеленский
 
 
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