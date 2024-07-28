https://ria.ru/20240728/ukraina-1962541221.html

В Харькове заявили о поражении транспортного предприятия

В Харькове заявили о поражении транспортного предприятия - РИА Новости, 28.07.2024

В Харькове заявили о поражении транспортного предприятия

Транспортное предприятие поражено в Слободском районе Харькова, заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в видео, опубликованном в РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T17:45

2024-07-28T17:45

2024-07-28T17:45

харьков

украина

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Транспортное предприятие поражено в Слободском районе Харькова, заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в видео, опубликованном в Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры."В 11 часов (совпадает с мск - ред.) россияне нанесли два ракетных удара по Слободскому району Харькова. Удары наносились по одному из транспортных предприятий района", - заявил Чубенко.Как подчеркнул Чубенко, пострадавших и погибших в результате ударов нет. О других последствиях не сообщается. Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Харькове, прогремевших на фоне воздушной тревоги.

https://ria.ru/20240726/ukraina-1962074074.html

харьков

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харьков, украина