https://ria.ru/20240728/ukraina-1962541221.html
В Харькове заявили о поражении транспортного предприятия
В Харькове заявили о поражении транспортного предприятия - РИА Новости, 28.07.2024
В Харькове заявили о поражении транспортного предприятия
Транспортное предприятие поражено в Слободском районе Харькова, заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в видео, опубликованном в РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T17:45
2024-07-28T17:45
2024-07-28T17:45
харьков
украина
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Транспортное предприятие поражено в Слободском районе Харькова, заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в видео, опубликованном в Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры."В 11 часов (совпадает с мск - ред.) россияне нанесли два ракетных удара по Слободскому району Харькова. Удары наносились по одному из транспортных предприятий района", - заявил Чубенко.Как подчеркнул Чубенко, пострадавших и погибших в результате ударов нет. О других последствиях не сообщается. Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Харькове, прогремевших на фоне воздушной тревоги.
https://ria.ru/20240726/ukraina-1962074074.html
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харьков, украина
В Харькове заявили о поражении транспортного предприятия
Прокуратура: транспортное предприятие поражено в Слободском районе Харькова