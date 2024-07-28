Рейтинг@Mail.ru
В Харькове заявили о поражении транспортного предприятия - РИА Новости, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/ukraina-1962541221.html
В Харькове заявили о поражении транспортного предприятия
В Харькове заявили о поражении транспортного предприятия - РИА Новости, 28.07.2024
В Харькове заявили о поражении транспортного предприятия
Транспортное предприятие поражено в Слободском районе Харькова, заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в видео, опубликованном в РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T17:45
2024-07-28T17:45
харьков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950647276_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_3b4f902222a726ee8984d759b6de64da.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Транспортное предприятие поражено в Слободском районе Харькова, заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в видео, опубликованном в Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры."В 11 часов (совпадает с мск - ред.) россияне нанесли два ракетных удара по Слободскому району Харькова. Удары наносились по одному из транспортных предприятий района", - заявил Чубенко.Как подчеркнул Чубенко, пострадавших и погибших в результате ударов нет. О других последствиях не сообщается. Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Харькове, прогремевших на фоне воздушной тревоги.
https://ria.ru/20240726/ukraina-1962074074.html
харьков
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950647276_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ded460fe15cdc08a5b6bbd3a23701643.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьков, украина
Харьков, Украина
В Харькове заявили о поражении транспортного предприятия

Прокуратура: транспортное предприятие поражено в Слободском районе Харькова

© AP Photo / Yevhen TitovПожар в Харькове
Пожар в Харькове - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Yevhen Titov
Пожар в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Транспортное предприятие поражено в Слободском районе Харькова, заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в видео, опубликованном в Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры.
«
"В 11 часов (совпадает с мск - ред.) россияне нанесли два ракетных удара по Слободскому району Харькова. Удары наносились по одному из транспортных предприятий района", - заявил Чубенко.
Как подчеркнул Чубенко, пострадавших и погибших в результате ударов нет. О других последствиях не сообщается.
Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Харькове, прогремевших на фоне воздушной тревоги.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Украину бросят под поезд ради Израиля и чернозема
26 июля, 08:00
 
ХарьковУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала