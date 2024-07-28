https://ria.ru/20240728/udar-1962574718.html

Нетаньяху уполномочили выбрать способ и время ответа на удар по Голанам

Нетаньяху уполномочили выбрать способ и время ответа на удар по Голанам - РИА Новости, 28.07.2024

Нетаньяху уполномочили выбрать способ и время ответа на удар по Голанам

Израильский военно-политический кабинет уполномочил премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта избрать способ и время ответа ливанскому... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T23:07

2024-07-28T23:07

2024-07-28T23:16

хезболла

израиль

в мире

биньямин нетаньяху

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл — РИА Новости. Израильский военно-политический кабинет уполномочил премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта избрать способ и время ответа ливанскому движению "Хезболлах" на вчерашний ракетный удар по Голанским высотам, сообщила в воскресенье канцелярия премьера."Заседание военного-политического кабинета завершено. Члены кабинета уполномочили премьер-министра и министра обороны принять решение о способе и времени ответа против террористической организации "Хезболлах", — говорится в сообщении.В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее число жертв выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на ливанское движение "Хезболлах".Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном.

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хезболла, израиль, в мире, биньямин нетаньяху, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году