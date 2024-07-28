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Блинкен обвинил "Хезболлу" в ракетном ударе по Голанским высотам
Блинкен обвинил "Хезболлу" в ракетном ударе по Голанским высотам - РИА Новости, 28.07.2024
Блинкен обвинил "Хезболлу" в ракетном ударе по Голанским высотам
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все указывает на то, что удар по Голанским высотам в субботу был нанесен ливанским шиитским движением "Хезболлах". РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T16:27
2024-07-28T16:27
2024-07-28T16:27
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все указывает на то, что удар по Голанским высотам в субботу был нанесен ливанским шиитским движением "Хезболлах". "Все указывает на то, что ракеты или ракета действительно были (движения - ред.) "Хезболлах", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи "2+2" США и Японии, трансляция велась на сайте госдепа США. Госсекретарь США отметил, что Вашингтон не хочет расширения конфликта, и США находятся в постоянном контакте с правительством Израиля, работая над скорейшем достижением прекращения огня. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли десять человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до двенадцати. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном.
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в мире, израиль, ливан, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Энтони Блинкен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Блинкен обвинил "Хезболлу" в ракетном ударе по Голанским высотам
Блинкен: все указывает на то, что удар по Голанским высотам нанесла "Хезболла"
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все указывает на то, что удар по Голанским высотам в субботу был нанесен ливанским шиитским движением "Хезболлах".
"Все указывает на то, что ракеты или ракета действительно были (движения - ред.) "Хезболлах", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи "2+2" США и Японии, трансляция велась на сайте госдепа США.
Госсекретарь США отметил, что Вашингтон не хочет расширения конфликта, и США находятся в постоянном контакте с правительством Израиля, работая над скорейшем достижением прекращения огня.
В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли десять человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до двенадцати.
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем
Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном
.