https://ria.ru/20240728/udar-1962484658.html

Иран отреагировал на инцидент на Голанских высотах

Иран отреагировал на инцидент на Голанских высотах - РИА Новости, 28.07.2024

Иран отреагировал на инцидент на Голанских высотах

Удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах - "фальшивый сценарий" Тель-Авива для отвлечения внимания общественности... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T11:04

2024-07-28T11:04

2024-07-28T11:04

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕГЕРАН, 28 июл – РИА Новости. Удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах - "фальшивый сценарий" Тель-Авива для отвлечения внимания общественности от его преступлений в секторе Газа, любое неразумное действие Израиля может стать причиной развития нестабильности в регионе Ближнего Востока, ответственность за которую будет нести израильская сторона, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. В субботу Израиль сообщил о гибели 12 человек при ударе по Голанским высотам. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном. "Спустя десять месяцев массовых убийств в секторе Газа..., убийств палестинских женщин и детей израильский режим апартеида при помощи фальшивого сценария стремится отвлечь внимание мирового сообщества от своих массовых преступлений в Палестине... Израильский режим не имеет ни малейшего морального права высказываться и судить об инциденте, произошедшем в районе Мадждаль-Шамс, и заявления этого режима, (направленные - ред.) против других, не будут услышаны", - приводит слова Канаани официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства Ирана. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что любое неразумное действие Израиля может привести к развитию нестабильности и разгоранию войны в регионе, в этом случае, по словам Канаани, Тель-Авив будет нести основную ответственность за непредвиденные последствия своего поведения. Представитель иранского МИД призвал США вместо того чтобы продолжать вооружать Израиль оружием массового поражения и оказывать поддержку его премьеру Беньямину Нетаньяху, "выполнить свою международную и моральную ответственность, касающуюся мира и безопасности во всем мире и не позволить израильскому режиму разжечь новое пламя, которое затронет" и сам Израиль. Ранее посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани сообщил на фоне угроз Израиля в адрес Ливана и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Хезболлах" после обстрела Голанских высот, что Иран не ожидает и не хочет расширения военных действий на Ливан и в регионе До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение, посчитав Голанские высоты оккупированной территорией Сирии. В марте 2019 года тогдашний президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240629/iran-1956254975.html

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в мире, израиль, иран, ливан, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году