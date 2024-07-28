В США усомнились, что удар по Голанским высотам был нанесен намеренно
AP: разведка США сомневается, что удар по Мадждаль-Шамсу был нанесен намеренно
© AP Photo / Leo CorreaМесто обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах
© AP Photo / Leo Correa
Место обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сотрудники разведки США сомневаются, что удар в городе Мадждаль-Шамс на оккупированных Голанских высотах был нанесен намеренно, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.
"Сотрудники разведки США не имеют сомнений, что атака на Голанских высотах была осуществлена (ливанским движением) "Хезболлах", но им неясно, хотела ли группировка поразить именно эту цель или она ударила не по той цели", - пишет агентство.
В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек, позднее их число выросло до 12. Израиль возложил ответственность за удар на "Хезболлах".
Высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении при этом заявил РИА Новости, что "Хезболлах" отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном, а утром в воскресенье армия Израиля заявила, что нанесла удары по ряду объектов "Хезболлах" "в глубине" Ливана и на юге страны.
Портал Axios, в свою очередь, писал, что "Хезболлах" сообщило ООН, что инцидент в городе Мадждаль-Шамс связан с падением на его территорию израильской ракеты-перехватчика.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.