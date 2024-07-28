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Цивилева продолжит возглавлять фонд "Защитники отечества" - РИА Новости, 28.07.2024
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11:25 28.07.2024 (обновлено: 11:36 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/tsivileva-1962486853.html
Цивилева продолжит возглавлять фонд "Защитники отечества"
Цивилева продолжит возглавлять фонд "Защитники отечества" - РИА Новости, 28.07.2024
Цивилева продолжит возглавлять фонд "Защитники отечества"
Заместитель министра обороны Анна Цивилева заявила, что продолжит возглавлять фонд "Защитники отечества", совмещая должность с работой в оборонном ведомстве. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T11:25
2024-07-28T11:36
россия
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны Анна Цивилева заявила, что продолжит возглавлять фонд "Защитники отечества", совмещая должность с работой в оборонном ведомстве."Фонд остался в моей компетенции, я осталась председателем государственного фонда "Защитники отечества". У нас есть исполняющий директор, который будет вести операционную работу, поскольку большую часть времени я посвящаю Министерству обороны", - сказала Цивилева журналистам, добавив, что намерена сохранить пост во главе фонда.По словам Цивилевой, ее нахождение в фонде "Защитники отечества" облегчает и делает "бесшовным" социальное сопровождение бойцов.
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россия, политика
Россия, Политика
Цивилева продолжит возглавлять фонд "Защитники отечества"

Цивилева будет возглавлять фонд "Защитники отечества", совмещая с работой в МО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Анна Цивилева. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны Анна Цивилева заявила, что продолжит возглавлять фонд "Защитники отечества", совмещая должность с работой в оборонном ведомстве.
"Фонд остался в моей компетенции, я осталась председателем государственного фонда "Защитники отечества". У нас есть исполняющий директор, который будет вести операционную работу, поскольку большую часть времени я посвящаю Министерству обороны", - сказала Цивилева журналистам, добавив, что намерена сохранить пост во главе фонда.
По словам Цивилевой, ее нахождение в фонде "Защитники отечества" облегчает и делает "бесшовным" социальное сопровождение бойцов.
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Цивилева рассказала, чем будет заниматься в новой должности
17 июня, 22:48
 
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