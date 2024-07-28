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Цивилева продолжит возглавлять фонд "Защитники отечества"
Цивилева продолжит возглавлять фонд "Защитники отечества" - РИА Новости, 28.07.2024
Цивилева продолжит возглавлять фонд "Защитники отечества"
Заместитель министра обороны Анна Цивилева заявила, что продолжит возглавлять фонд "Защитники отечества", совмещая должность с работой в оборонном ведомстве. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T11:25
2024-07-28T11:25
2024-07-28T11:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны Анна Цивилева заявила, что продолжит возглавлять фонд "Защитники отечества", совмещая должность с работой в оборонном ведомстве."Фонд остался в моей компетенции, я осталась председателем государственного фонда "Защитники отечества". У нас есть исполняющий директор, который будет вести операционную работу, поскольку большую часть времени я посвящаю Министерству обороны", - сказала Цивилева журналистам, добавив, что намерена сохранить пост во главе фонда.По словам Цивилевой, ее нахождение в фонде "Защитники отечества" облегчает и делает "бесшовным" социальное сопровождение бойцов.
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россия, политика
Цивилева продолжит возглавлять фонд "Защитники отечества"
Цивилева будет возглавлять фонд "Защитники отечества", совмещая с работой в МО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны Анна Цивилева заявила, что продолжит возглавлять фонд "Защитники отечества", совмещая должность с работой в оборонном ведомстве.
"Фонд остался в моей компетенции, я осталась председателем государственного фонда "Защитники отечества". У нас есть исполняющий директор, который будет вести операционную работу, поскольку большую часть времени я посвящаю Министерству обороны", - сказала Цивилева журналистам, добавив, что намерена сохранить пост во главе фонда.
По словам Цивилевой, ее нахождение в фонде "Защитники отечества" облегчает и делает "бесшовным" социальное сопровождение бойцов.