https://ria.ru/20240728/tsivileva-1962486853.html

Цивилева продолжит возглавлять фонд "Защитники отечества"

Цивилева продолжит возглавлять фонд "Защитники отечества" - РИА Новости, 28.07.2024

Цивилева продолжит возглавлять фонд "Защитники отечества"

Заместитель министра обороны Анна Цивилева заявила, что продолжит возглавлять фонд "Защитники отечества", совмещая должность с работой в оборонном ведомстве. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T11:25

2024-07-28T11:25

2024-07-28T11:36

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны Анна Цивилева заявила, что продолжит возглавлять фонд "Защитники отечества", совмещая должность с работой в оборонном ведомстве."Фонд остался в моей компетенции, я осталась председателем государственного фонда "Защитники отечества". У нас есть исполняющий директор, который будет вести операционную работу, поскольку большую часть времени я посвящаю Министерству обороны", - сказала Цивилева журналистам, добавив, что намерена сохранить пост во главе фонда.По словам Цивилевой, ее нахождение в фонде "Защитники отечества" облегчает и делает "бесшовным" социальное сопровождение бойцов.

https://ria.ru/20240617/tsivileva-1953537022.html

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