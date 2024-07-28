https://ria.ru/20240728/tsirk-1962554046.html

Гимнастка сорвалась во время исполнения номера в цирке Кисловодска

Гимнастка сорвалась во время исполнения номера в цирке Кисловодска - РИА Новости, 28.07.2024

Гимнастка сорвалась во время исполнения номера в цирке Кисловодска

Воздушная гимнастка сорвалась во время исполнения номера в цирке Кисловодска и попала в больницу, ее жизни ничего не угрожает, сообщает продюсерский центр... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T19:28

2024-07-28T19:28

2024-07-28T19:36

кисловодск

гия эрадзе

росгосцирк

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ПЯТИГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Воздушная гимнастка сорвалась во время исполнения номера в цирке Кисловодска и попала в больницу, ее жизни ничего не угрожает, сообщает продюсерский центр "Королевский цирк Гии Эрадзе" в соцсети ВКонтакте."Сегодня во время показа шоу "Бурлеск" (совместный проект продюсерского центра "Королевский цирк" Гии Эрадзе и компании Росгосцирк) на манеже Кисловодского цирка во время исполнения элемента в воздушном номере "Погружаясь в любовь"… сорвалась гимнастка Диляра Бикмаева", - сообщается в официальной группе продюсерского центра.Отмечается, что карета скорой медицинской помощи оперативно госпитализировала артистку, ей оказали необходимую помощь. По данным центра, жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Региональное СУСК сообщило, что проводит по данному факту проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20240105/truba-1919869802.html

кисловодск

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кисловодск, гия эрадзе, росгосцирк