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Гимнастка сорвалась во время исполнения номера в цирке Кисловодска - РИА Новости, 28.07.2024
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19:28 28.07.2024 (обновлено: 19:36 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/tsirk-1962554046.html
Гимнастка сорвалась во время исполнения номера в цирке Кисловодска
Гимнастка сорвалась во время исполнения номера в цирке Кисловодска - РИА Новости, 28.07.2024
Гимнастка сорвалась во время исполнения номера в цирке Кисловодска
Воздушная гимнастка сорвалась во время исполнения номера в цирке Кисловодска и попала в больницу, ее жизни ничего не угрожает, сообщает продюсерский центр... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T19:28
2024-07-28T19:36
кисловодск
гия эрадзе
росгосцирк
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ПЯТИГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Воздушная гимнастка сорвалась во время исполнения номера в цирке Кисловодска и попала в больницу, ее жизни ничего не угрожает, сообщает продюсерский центр "Королевский цирк Гии Эрадзе" в соцсети ВКонтакте."Сегодня во время показа шоу "Бурлеск" (совместный проект продюсерского центра "Королевский цирк" Гии Эрадзе и компании Росгосцирк) на манеже Кисловодского цирка во время исполнения элемента в воздушном номере "Погружаясь в любовь"… сорвалась гимнастка Диляра Бикмаева", - сообщается в официальной группе продюсерского центра.Отмечается, что карета скорой медицинской помощи оперативно госпитализировала артистку, ей оказали необходимую помощь. По данным центра, жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Региональное СУСК сообщило, что проводит по данному факту проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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кисловодск, гия эрадзе, росгосцирк
Кисловодск, Гия Эрадзе, Росгосцирк
Гимнастка сорвалась во время исполнения номера в цирке Кисловодска

Гимнастка без страховки сорвалась во время исполнения номера в цирке Кисловодска

© Фото : Продюсерский центр "Королевский цирк Гии Эрадзе"/ВКонтактеШоу с участием гимнастки Диляры Бикмаевой
Шоу с участием гимнастки Диляры Бикмаевой - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фото : Продюсерский центр "Королевский цирк Гии Эрадзе"/ВКонтакте
Шоу с участием гимнастки Диляры Бикмаевой
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ПЯТИГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Воздушная гимнастка сорвалась во время исполнения номера в цирке Кисловодска и попала в больницу, ее жизни ничего не угрожает, сообщает продюсерский центр "Королевский цирк Гии Эрадзе" в соцсети ВКонтакте.
«
"Сегодня во время показа шоу "Бурлеск" (совместный проект продюсерского центра "Королевский цирк" Гии Эрадзе и компании Росгосцирк) на манеже Кисловодского цирка во время исполнения элемента в воздушном номере "Погружаясь в любовь"… сорвалась гимнастка Диляра Бикмаева", - сообщается в официальной группе продюсерского центра.
Отмечается, что карета скорой медицинской помощи оперативно госпитализировала артистку, ей оказали необходимую помощь. По данным центра, жизни и здоровью девушки ничего не угрожает.
Региональное СУСК сообщило, что проводит по данному факту проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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КисловодскГия ЭрадзеРосгосцирк
 
 
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