https://ria.ru/20240728/torgovlya-1962468084.html
Россия и Малайзия намерены повышать объемы взаимной торговли
Россия и Малайзия намерены повышать объемы взаимной торговли - РИА Новости, 28.07.2024
Россия и Малайзия намерены повышать объемы взаимной торговли
Россия и Малайзия намерены повышать объемы взаимной торговли, развивать инвестиционное сотрудничество, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T08:44
2024-07-28T08:44
2024-07-28T08:44
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КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл - РИА Новости. Россия и Малайзия намерены повышать объемы взаимной торговли, развивать инвестиционное сотрудничество, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы говорили о необходимости сконцентрироваться сейчас на повышении взаимной торговли, она в последние пару лет немножко сдала", - сказал он ходе пресс-конференции по итогам визита в Малайзию. "Продолжаем укреплять договорно-правовую базу. В мае было подписано обновленное соглашение об избежании двойного налогообложения. В ближайшее время оно вступит в силу, и, конечно же, это поможет развитию нашего инвестиционного взаимодействия", - сказал министр. Лавров также отметил, что пара десятков проектов межправительственных соглашений находятся в разной степени готовности, стороны договорились ускорить работу над ними. Переговоры прошли содержательно, в конструктивном ключе, отметил Лавров. "Рассмотрели весь спектр нашего двустороннего взаимодействия, оно имеет хорошие темпы, развивается в самых разных областях - по линии как лидеров различных министерств и ведомств, включая МИД, по линии парламентов, региональных властей, политических партий, исламских организаций, деловых кругов, аналитических и образовательных центров", - подчеркнул он. Лавров прилетел в Малайзию из Лаоса, где он принимал участие в серии министерских мероприятий по линии АСЕАН.
https://ria.ru/20240728/malayziya-1962462693.html
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малайзия, россия, лаос, сергей лавров, в мире
Малайзия, Россия, Лаос, Сергей Лавров, В мире
Россия и Малайзия намерены повышать объемы взаимной торговли
Лавров: Россия и Малайзия намерены повышать объемы взаимной торговли
КУАЛА-ЛУМПУР, 28 июл - РИА Новости. Россия и Малайзия намерены повышать объемы взаимной торговли, развивать инвестиционное сотрудничество, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы говорили о необходимости сконцентрироваться сейчас на повышении взаимной торговли, она в последние пару лет немножко сдала", - сказал он ходе пресс-конференции по итогам визита в Малайзию.
"Продолжаем укреплять договорно-правовую базу. В мае было подписано обновленное соглашение об избежании двойного налогообложения. В ближайшее время оно вступит в силу, и, конечно же, это поможет развитию нашего инвестиционного взаимодействия", - сказал министр.
Лавров также отметил, что пара десятков проектов межправительственных соглашений находятся в разной степени готовности, стороны договорились ускорить работу над ними.
Переговоры прошли содержательно, в конструктивном ключе, отметил Лавров.
«
"Рассмотрели весь спектр нашего двустороннего взаимодействия, оно имеет хорошие темпы, развивается в самых разных областях - по линии как лидеров различных министерств и ведомств, включая МИД, по линии парламентов, региональных властей, политических партий, исламских организаций, деловых кругов, аналитических и образовательных центров", - подчеркнул он.
Лавров прилетел в Малайзию из Лаоса
, где он принимал участие в серии министерских мероприятий по линии АСЕАН.