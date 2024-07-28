https://ria.ru/20240728/toplivo-1962479764.html
В ВСУ заявили о нехватке топлива для обучения военных
В ВСУ заявили о нехватке топлива для обучения военных - РИА Новости, 28.07.2024
В ВСУ заявили о нехватке топлива для обучения военных
Украинским войскам не хватает дизельного топлива для обучения военнослужащих, заявил командир механизированной роты 47-й бригады ВСУ Николай Мельник в интервью, РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T10:30
2024-07-28T10:30
2024-07-28T13:10
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинским войскам не хватает дизельного топлива для обучения военнослужащих, заявил командир механизированной роты 47-й бригады ВСУ Николай Мельник в интервью, фрагмент которого издание "Зеркало недели" опубликовало в Telegram-канале."Из-за недостатка соляры на Украине не могут нормально обучать механизированные подразделения", — сказал он. Мельник сравнил нынешнее положение дел в учебных частях ВСУ с обучением в США. По его словам, в Штатах просто не беспокоятся о расходе топлива и глушат моторы только на ночь, тогда как в ВСУ даже десантирование с БМП отрабатывают на неподвижных машинах с неработающим двигателем.В начале июня украинское издание "Страна" написало, что воровство топлива стало одной из острых коррупционных проблем в ВСУ. Как рассказал порталу один из офицеров, огромное количество топлива ежемесячно списывается на боевые действия, но на самом деле воруется. Причем командование в курсе ситуации и контролирует этот процесс. В результате топливо превратилось в настоящую валюту среди военных, которые таким образом получают бонус к своей зарплате.
https://ria.ru/20240728/vsu-1962476820.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
В ВСУ заявили о нехватке топлива для обучения военных
ВСУ не могут обучать механизированные подразделения из-за нехватки топлива