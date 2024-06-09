https://ria.ru/20240609/ukraina-1951829621.html

В рядах ВСУ разгорелся новый скандал, пишут СМИ

В рядах ВСУ разгорелся новый скандал, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2024

В рядах ВСУ разгорелся новый скандал, пишут СМИ

Новой проблемой в рядах ВСУ стало воровство топлива, пишет "Страна" со ссылкой на военных. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T22:17

2024-06-09T22:17

2024-06-09T22:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Новой проблемой в рядах ВСУ стало воровство топлива, пишет "Страна" со ссылкой на военных."Одной из острых коррупционных проблем в ВСУ становится воровство топлива практически на всех уровнях", — говорится в материале.Отмечается, что топливо стало настоящей валютой среди военных. Украинский офицер объяснил порталу одну из схем. По его словам, ежемесячно в ВСУ воруется огромное количество топлива, которое списывается на "боевые действия"."Если подразделение находится на первой линии, топливо подвозят на вторую линию заправщиками. Заправляют, дают накладные. Командир обязан после ротации подробно отчитаться за расход горючки. Но в реальности расход горючего на передовой во время боя с участием техники точно подсчитать невозможно. Это и есть основа для схем и приписок", — пояснил военный.Он также добавил, что командование в курсе ситуации и контролирует этот процесс. В результате сворованное топливо становится бонусом к их зарплате, резюмировал военнослужащих.

https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951803398.html

https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951791571.html

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вооруженные силы украины