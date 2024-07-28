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В Нижнем Тагиле дети получили ожоги после купания в сауне - РИА Новости, 28.07.2024
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13:57 28.07.2024 (обновлено: 15:28 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/tagil-1962507035.html
В Нижнем Тагиле дети получили ожоги после купания в сауне
В Нижнем Тагиле дети получили ожоги после купания в сауне - РИА Новости, 28.07.2024
В Нижнем Тагиле дети получили ожоги после купания в сауне
Проверка организована по данным из СМИ о том, что после купания в сауне Нижнего Тагила дети получили химические ожоги, сообщает пресс-служба свердловской... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T13:57
2024-07-28T15:28
происшествия
нижний тагил
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Проверка организована по данным из СМИ о том, что после купания в сауне Нижнего Тагила дети получили химические ожоги, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры. "Согласно публикации СМИ, во время празднования детского дня рождения в сауне в Нижнем Тагиле дети, находившиеся там в сопровождении родителей, получили химический ожог. В результате чего вынуждены были обратиться за медицинской помощью", – говорится в сообщении. Точное количество пострадавших уточняется, начата проверка, отметили в ведомстве. По данным местных изданий, всего на празднике было 12 детей, через два часа у многих из отдыхающих началась рвота и кашель.
https://ria.ru/20240727/sportklub-1962406591.html
нижний тагил
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происшествия, нижний тагил
Происшествия, Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле дети получили ожоги после купания в сауне

Прокуратура: после купания в сауне Нижнего Тагила дети получили химические ожоги

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Проверка организована по данным из СМИ о том, что после купания в сауне Нижнего Тагила дети получили химические ожоги, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
«
"Согласно публикации СМИ, во время празднования детского дня рождения в сауне в Нижнем Тагиле дети, находившиеся там в сопровождении родителей, получили химический ожог. В результате чего вынуждены были обратиться за медицинской помощью", – говорится в сообщении.
Точное количество пострадавших уточняется, начата проверка, отметили в ведомстве. По данным местных изданий, всего на празднике было 12 детей, через два часа у многих из отдыхающих началась рвота и кашель.
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