https://ria.ru/20240728/tagil-1962507035.html

В Нижнем Тагиле дети получили ожоги после купания в сауне

В Нижнем Тагиле дети получили ожоги после купания в сауне - РИА Новости, 28.07.2024

В Нижнем Тагиле дети получили ожоги после купания в сауне

Проверка организована по данным из СМИ о том, что после купания в сауне Нижнего Тагила дети получили химические ожоги, сообщает пресс-служба свердловской... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T13:57

2024-07-28T13:57

2024-07-28T15:28

происшествия

нижний тагил

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Проверка организована по данным из СМИ о том, что после купания в сауне Нижнего Тагила дети получили химические ожоги, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры. "Согласно публикации СМИ, во время празднования детского дня рождения в сауне в Нижнем Тагиле дети, находившиеся там в сопровождении родителей, получили химический ожог. В результате чего вынуждены были обратиться за медицинской помощью", – говорится в сообщении. Точное количество пострадавших уточняется, начата проверка, отметили в ведомстве. По данным местных изданий, всего на празднике было 12 детей, через два часа у многих из отдыхающих началась рвота и кашель.

https://ria.ru/20240727/sportklub-1962406591.html

нижний тагил

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происшествия, нижний тагил