https://ria.ru/20240728/svo-1962504673.html

Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю

Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 28.07.2024

Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю

Украинские войска за сутки потеряли в зоне ответственности группировки войск "Восток" до 140 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T13:37

2024-07-28T13:37

2024-07-28T13:56

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли в зоне ответственности группировки войск "Восток" до 140 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 104-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Гуляйполе и Новодаровка Запорожской области. За сутки уничтожено три склада боеприпасов ВСУ", - следует из сообщения.Потери ВСУ составили до 140 военных, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика