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Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 28.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:37 28.07.2024 (обновлено: 13:56 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/svo-1962504673.html
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 28.07.2024
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю
Украинские войска за сутки потеряли в зоне ответственности группировки войск "Восток" до 140 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T13:37
2024-07-28T13:56
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли в зоне ответственности группировки войск "Восток" до 140 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 104-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Гуляйполе и Новодаровка Запорожской области. За сутки уничтожено три склада боеприпасов ВСУ", - следует из сообщения.Потери ВСУ составили до 140 военных, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю

МО: подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии ВС РФ
Боевая работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли в зоне ответственности группировки войск "Восток" до 140 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 104-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Гуляйполе и Новодаровка Запорожской области. За сутки уничтожено три склада боеприпасов ВСУ", - следует из сообщения.
Потери ВСУ составили до 140 военных, отмечается в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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