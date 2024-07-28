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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 28.07.2024

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Потери Киева в зоне действий подразделений "Южной" группировки российских войск за сутки составили до 560 человек, танк и американский БТР М113, сообщило в... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T13:36

2024-07-28T13:36

2024-07-28T13:55

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Потери Киева в зоне действий подразделений "Южной" группировки российских войск за сутки составили до 560 человек, танк и американский БТР М113, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.По данным военного ведомства, подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Курахово, Катериновка, Константиновка, Серебрянка и Верхнекаменское Донецкой народной республики."Потери ВСУ составили до 560 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США и два автомобиля", - говорится в сводке Минобороны РФ.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б", 105-мм орудие М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".За сутки уничтожено два склада боеприпасов ВСУ, добавили в министерстве.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика