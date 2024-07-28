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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 28.07.2024
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Потери Киева в зоне действий подразделений "Южной" группировки российских войск за сутки составили до 560 человек, танк и американский БТР М113, сообщило в... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T13:36
2024-07-28T13:36
2024-07-28T13:55
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Потери Киева в зоне действий подразделений "Южной" группировки российских войск за сутки составили до 560 человек, танк и американский БТР М113, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.По данным военного ведомства, подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населенных пунктов Курахово, Катериновка, Константиновка, Серебрянка и Верхнекаменское Донецкой народной республики."Потери ВСУ составили до 560 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США и два автомобиля", - говорится в сводке Минобороны РФ.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б", 105-мм орудие М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".За сутки уничтожено два склада боеприпасов ВСУ, добавили в министерстве.* Запрещенная в России террористическая организация.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и позиции