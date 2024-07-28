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Российские военные освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР
Российские военные освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР - РИА Новости, 28.07.2024
Российские военные освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР
Российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T13:33
2024-07-28T13:33
2024-07-28T14:30
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донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР, сообщили в Минобороны. "Подразделения группировки войск "Центр" в ходе ведения активных действий освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Накануне Минобороны сообщило, что группировка "Центр" освободила село Лозоватское, которое расположено севернее Прогресса.Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение 28-й, 31-й, 32-й механизированным и 142-й пехотной бригадам ВСУ в районах Димитрова, Новогродовки, Дзержинска, Белой Горы и Желанного, а также отразили три контратаки штурмовых групп. Украинская армия потеряла за сутки:
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР
Минобороны: российские военные освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР, сообщили в Минобороны
.
"Подразделения группировки войск "Центр" в ходе ведения активных действий освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Евгеновка — село в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
Накануне Минобороны сообщило, что группировка "Центр" освободила село Лозоватское, которое расположено севернее Прогресса.
Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение 28-й, 31-й, 32-й механизированным и 142-й пехотной бригадам ВСУ в районах Димитрова, Новогродовки, Дзержинска, Белой Горы и Желанного, а также отразили три контратаки штурмовых групп.
Украинская армия потеряла за сутки:
- примерно 385 солдат убитыми и ранеными;
- пять автомобилей;
- две американские РСЗО M270 MLRS;
- две гаубицы Д-30;
- две пушки "Рапира";
- радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.