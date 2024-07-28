https://ria.ru/20240728/svo-1962503465.html

Российские военные освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР

Российские военные освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР - РИА Новости, 28.07.2024

Российские военные освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР

Российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T13:33

2024-07-28T13:33

2024-07-28T14:30

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949989079_0:66:3129:1826_1920x0_80_0_0_ba0a8fe4f4bf5cd8f37e2d35ce903219.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР, сообщили в Минобороны. "Подразделения группировки войск "Центр" в ходе ведения активных действий освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Накануне Минобороны сообщило, что группировка "Центр" освободила село Лозоватское, которое расположено севернее Прогресса.Кроме того, бойцы группировки нанесли поражение 28-й, 31-й, 32-й механизированным и 142-й пехотной бригадам ВСУ в районах Димитрова, Новогродовки, Дзержинска, Белой Горы и Желанного, а также отразили три контратаки штурмовых групп. Украинская армия потеряла за сутки:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)