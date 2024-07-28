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СМИ назвали возможных партнеров Харрис на выборах президента США

СМИ назвали возможных партнеров Харрис на выборах президента США - РИА Новости, 28.07.2024

СМИ назвали возможных партнеров Харрис на выборах президента США

В шорт-лист возможных партнеров вице-президента США Камалы Харрис на выборах президента США в ноябре вошли сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T07:54

2024-07-28T07:54

2024-07-28T07:54

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пит буттиджич

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В шорт-лист возможных партнеров вице-президента США Камалы Харрис на выборах президента США в ноябре вошли сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолц, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с процессом отбора. "Харрис рассматривает широкий ряд кандидатов в вице-президенты от Демократической партии, однако люди, знакомые с процессом, говорят, что обозначился шорт-лист, включающий трех избранных чиновников с общенациональным авторитетом: сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолц", - пишет агентство. Агентство отмечает, что большинство в списке претендентов в партнеры Харрис по выборам – белокожие мужчины "с центристскими наклонностям", которые могут помочь Харрис привлечь избирателей в сомневающихся штатах, а также финансовых доноров. Отмечается, что среди рассматриваемых кандидатов также фигурируют министр торговли Джина Раймондо и министр транспорта Пит Буттиджич. Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источник, знакомый с кампанией Харрис, сообщал, что главными кандидатами в партнеры по выборам называют сенатора от Аризоны Марка Келли, губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и губернатора Северной Каролины Роя Купера. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.

https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html

https://ria.ru/20240724/vybory-1961519940.html

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в мире, сша, аризона, пенсильвания, камала харрис, пит буттиджич, дональд трамп, выборы президента сша — 2024