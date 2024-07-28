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США создадут новое военное командование в Японии, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2024
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06:21 28.07.2024 (обновлено: 06:23 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/ssha-1962459485.html
США создадут новое военное командование в Японии, пишут СМИ
США создадут новое военное командование в Японии, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2024
США создадут новое военное командование в Японии, пишут СМИ
Американские и японские чиновники в воскресенье объявят о создании нового военного командования США в Японии, сообщает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T06:21
2024-07-28T06:23
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Американские и японские чиновники в воскресенье объявят о создании нового военного командования США в Японии, сообщает газета Wall Street Journal. "США создадут новое военное командование в Японии", - пишет газета. Газета указывает, что командование будет создано на фоне "наращивания Китаем военной мощи".По данным издания, командование будет координировать военные операции с силами Японии, планировать совместные учения и участвовать в защите Японии в случае войны.Отмечается, что об инициативе будет объявлено в рамках встречи в воскресенье между главой госдепа США Энтони Блинкеном, министром обороны США Ллойдом Остином, министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой и министром обороны Японии Минору Кихара. Как указывает газета, этот шаг позволит США вывести свои силы в Японии из-под Индо-Тихоокеанского командования, штаб-квартира которого расположена на Гавайских островах, расположенных в более чем 5,6 тысячах километров от Японии. Ранее из доклада минобороны Японии стало известно, что новая структура - объединенное оперативное командование - появится в Японии в 2024 финансовом году (до 31 марта 2025 года). Ранее газета "Иомиури" сообщила, что Токио и Вашингтон в ходе запланированной на 28 июля встречи глав МИД и министерств обороны согласуют курс на повышение объемов производства ракет для систем ПРО Patriot PAC-3 в Японии для последующего их экспорта в США, а также обсудят создание в Японии производственной базы для ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM средней дальности.
https://ria.ru/20240722/ssha-1961321484.html
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в мире, япония, сша, токио, энтони блинкен, ллойд остин, китай
В мире, Япония, США, Токио, Энтони Блинкен, Ллойд Остин, Китай
США создадут новое военное командование в Японии, пишут СМИ

WSJ: США в воскресенье объявят о создании нового военного командования в Японии

© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlancВоеннослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlanc
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Американские и японские чиновники в воскресенье объявят о создании нового военного командования США в Японии, сообщает газета Wall Street Journal.
"США создадут новое военное командование в Японии", - пишет газета.
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Газета указывает, что командование будет создано на фоне "наращивания Китаем военной мощи".
По данным издания, командование будет координировать военные операции с силами Японии, планировать совместные учения и участвовать в защите Японии в случае войны.
Отмечается, что об инициативе будет объявлено в рамках встречи в воскресенье между главой госдепа США Энтони Блинкеном, министром обороны США Ллойдом Остином, министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой и министром обороны Японии Минору Кихара.
Как указывает газета, этот шаг позволит США вывести свои силы в Японии из-под Индо-Тихоокеанского командования, штаб-квартира которого расположена на Гавайских островах, расположенных в более чем 5,6 тысячах километров от Японии.
Ранее из доклада минобороны Японии стало известно, что новая структура - объединенное оперативное командование - появится в Японии в 2024 финансовом году (до 31 марта 2025 года).
Ранее газета "Иомиури" сообщила, что Токио и Вашингтон в ходе запланированной на 28 июля встречи глав МИД и министерств обороны согласуют курс на повышение объемов производства ракет для систем ПРО Patriot PAC-3 в Японии для последующего их экспорта в США, а также обсудят создание в Японии производственной базы для ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM средней дальности.
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