США создадут новое военное командование в Японии, пишут СМИ
WSJ: США в воскресенье объявят о создании нового военного командования в Японии
© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlancВоеннослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии . Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Американские и японские чиновники в воскресенье объявят о создании нового военного командования США в Японии, сообщает газета Wall Street Journal.
"США создадут новое военное командование в Японии", - пишет газета.
Газета указывает, что командование будет создано на фоне "наращивания Китаем военной мощи".
По данным издания, командование будет координировать военные операции с силами Японии, планировать совместные учения и участвовать в защите Японии в случае войны.
Отмечается, что об инициативе будет объявлено в рамках встречи в воскресенье между главой госдепа США Энтони Блинкеном, министром обороны США Ллойдом Остином, министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой и министром обороны Японии Минору Кихара.
Как указывает газета, этот шаг позволит США вывести свои силы в Японии из-под Индо-Тихоокеанского командования, штаб-квартира которого расположена на Гавайских островах, расположенных в более чем 5,6 тысячах километров от Японии.
Ранее из доклада минобороны Японии стало известно, что новая структура - объединенное оперативное командование - появится в Японии в 2024 финансовом году (до 31 марта 2025 года).
Ранее газета "Иомиури" сообщила, что Токио и Вашингтон в ходе запланированной на 28 июля встречи глав МИД и министерств обороны согласуют курс на повышение объемов производства ракет для систем ПРО Patriot PAC-3 в Японии для последующего их экспорта в США, а также обсудят создание в Японии производственной базы для ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM средней дальности.