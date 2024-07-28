США осудили атаку по Голанским высотам
Белый дом: США осуждают атаку по Мадждаль-Шамсу и подтверждают поддержку Израиля
© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. США осуждают атаку по Голанским высотам и подтверждают готовность оказать "непоколебимую поддержку" Израилю в защите от будущей агрессии, заявил РИА Новости представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
"Мы осуждаем это ужасное нападение, в результате которого, по сообщениям, погибли несколько подростков и детей…Израиль продолжает сталкиваться с серьезными угрозами своей безопасности, и США продолжат поддерживать усилия по прекращению этих ужасающих нападений", - сказал представитель американской администрации.
Он добавил, что поддержка США в отношении Израиля "непоколебима против всех поддерживаемых Ираном террористических группировок", включая ливанское шиитское движение "Хезболлах".
В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до 12. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" при этом заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на оккупированных Израилем Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном.
До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.
В марте 2019 года тогдашний президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией.