https://ria.ru/20240728/spetsoperatsiya-1962542940.html

Спецоперация, 28 июля: ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

Спецоперация, 28 июля: ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 28.07.2024

Спецоперация, 28 июля: ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

Российские военные освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T18:02

2024-07-28T18:02

2024-07-28T18:27

специальная военная операция на украине

россия

украина

николай патрушев

василий прозоров

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

курская область

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР, сообщило Минобороны.Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1930 человек, четыре танка и других боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 орудия полевой артиллерии и миномета и 28 единиц специальной военной автомобильной техники, следует из сводки оборонного ведомства.Российские авиация и артиллерия за сутки поразили радиолокационную станцию комплекса ПВО Patriot. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.Как добавили в российском оборонном ведомстве, средства ПВО сбили пять реактивных снарядов HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer, а также 34 беспилотника, из которых 12 — вне зоны спецоперации.Удары Украины по РоссииЗа минувшую ночь система ПВО перехватила и уничтожила пять БПЛА над Белгородской и два над Курской областями, заявили в Минобороны. В течение дня силы ПВО сбили еще три украинских дрона над Белгородской областью.Кроме того, ночью беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе, загорелись три резервуара с топливом, никто из жителей и работников не пострадал, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.Утром, по данным Минобороны, средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Нижегородской области.Проблемы ВСУИностранцы массово покидают ВСУ и ругают условия службы там, рассказал РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.По его словам, иностранные наемники жалуются, что их кидали в бесполезные атаки и в мясорубки под российскую артиллерию. Кроме того, солдат удачи не устраивают глупость украинского командования, подлость и предательство.Прозоров также сообщил, что в "Интернациональном легионе" ВСУ, сформированном из иностранных наемников, состоят около трех тысяч человек. Он констатировал, что "по сути, это максимум бригада, без тяжелого вооружения", а с легкой бронетехникой, "стрелковкой" и гранатометами.При этом для "Интернационального легиона" характерна большая текучка — многие боевики гибнут при российских ударах или попросту уезжают домой, добавил бывший офицер.Помимо этого, находящиеся более двух лет в плену морпехи с "Азовстали" обратились к офису Владимира Зеленского и руководству Украины с требованием их обменять, военнослужащие считают себя забытыми властями и командованием, следует из их видеообращения.Уловка КиеваРазговоры о возможности переговоров с Москвой — это тактическая уловка Киева и Запада для получения передышки, поскольку Россия имеет преимущество в спецоперации, заявил помощник президента Николай Патрушев. "Во время специальной военной операции мы сейчас имеем преимущество, Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, им нужна передышка. Поэтому все эти заявления имеют именно тактический характер передышки", — сказал он. В реальности же киевский режим ничего для переговоров не делает, заключил Патрушев.

https://ria.ru/20240728/aukus-1961968652.html

https://ria.ru/20240728/rossiya-1962462029.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240728/spetsoperatsiya-1962541043.html

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россия, украина, николай патрушев, василий прозоров, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, курская область, в мире