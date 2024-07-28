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Спецоперация, 28 июля: ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 28.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:02 28.07.2024 (обновлено: 18:27 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/spetsoperatsiya-1962542940.html
Спецоперация, 28 июля: ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
Спецоперация, 28 июля: ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 28.07.2024
Спецоперация, 28 июля: ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T18:02
2024-07-28T18:27
специальная военная операция на украине
россия
украина
николай патрушев
василий прозоров
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
курская область
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР, сообщило Минобороны.Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1930 человек, четыре танка и других боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 орудия полевой артиллерии и миномета и 28 единиц специальной военной автомобильной техники, следует из сводки оборонного ведомства.Российские авиация и артиллерия за сутки поразили радиолокационную станцию комплекса ПВО Patriot. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.Как добавили в российском оборонном ведомстве, средства ПВО сбили пять реактивных снарядов HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer, а также 34 беспилотника, из которых 12 — вне зоны спецоперации.Удары Украины по РоссииЗа минувшую ночь система ПВО перехватила и уничтожила пять БПЛА над Белгородской и два над Курской областями, заявили в Минобороны. В течение дня силы ПВО сбили еще три украинских дрона над Белгородской областью.Кроме того, ночью беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе, загорелись три резервуара с топливом, никто из жителей и работников не пострадал, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.Утром, по данным Минобороны, средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Нижегородской области.Проблемы ВСУИностранцы массово покидают ВСУ и ругают условия службы там, рассказал РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.По его словам, иностранные наемники жалуются, что их кидали в бесполезные атаки и в мясорубки под российскую артиллерию. Кроме того, солдат удачи не устраивают глупость украинского командования, подлость и предательство.Прозоров также сообщил, что в "Интернациональном легионе" ВСУ, сформированном из иностранных наемников, состоят около трех тысяч человек. Он констатировал, что "по сути, это максимум бригада, без тяжелого вооружения", а с легкой бронетехникой, "стрелковкой" и гранатометами.При этом для "Интернационального легиона" характерна большая текучка — многие боевики гибнут при российских ударах или попросту уезжают домой, добавил бывший офицер.Помимо этого, находящиеся более двух лет в плену морпехи с "Азовстали" обратились к офису Владимира Зеленского и руководству Украины с требованием их обменять, военнослужащие считают себя забытыми властями и командованием, следует из их видеообращения.Уловка КиеваРазговоры о возможности переговоров с Москвой — это тактическая уловка Киева и Запада для получения передышки, поскольку Россия имеет преимущество в спецоперации, заявил помощник президента Николай Патрушев. "Во время специальной военной операции мы сейчас имеем преимущество, Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, им нужна передышка. Поэтому все эти заявления имеют именно тактический характер передышки", — сказал он. В реальности же киевский режим ничего для переговоров не делает, заключил Патрушев.
https://ria.ru/20240728/aukus-1961968652.html
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россия, украина, николай патрушев, василий прозоров, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, курская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Николай Патрушев, Василий Прозоров, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Курская область, В мире
Спецоперация, 28 июля: ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

Минобороны: ВС России освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские военные освободили населенные пункты Прогресс и Евгеновка в ДНР, сообщило Минобороны.
Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1930 человек, четыре танка и других боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 орудия полевой артиллерии и миномета и 28 единиц специальной военной автомобильной техники, следует из сводки оборонного ведомства.
Российские авиация и артиллерия за сутки поразили радиолокационную станцию комплекса ПВО Patriot. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.
Как добавили в российском оборонном ведомстве, средства ПВО сбили пять реактивных снарядов HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer, а также 34 беспилотника, из которых 12 — вне зоны спецоперации.
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Вчера, 08:00

Удары Украины по России

За минувшую ночь система ПВО перехватила и уничтожила пять БПЛА над Белгородской и два над Курской областями, заявили в Минобороны. В течение дня силы ПВО сбили еще три украинских дрона над Белгородской областью.
Кроме того, ночью беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе, загорелись три резервуара с топливом, никто из жителей и работников не пострадал, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Утром, по данным Минобороны, средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Нижегородской области.
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Вчера, 08:00

Проблемы ВСУ

Иностранцы массово покидают ВСУ и ругают условия службы там, рассказал РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
По его словам, иностранные наемники жалуются, что их кидали в бесполезные атаки и в мясорубки под российскую артиллерию. Кроме того, солдат удачи не устраивают глупость украинского командования, подлость и предательство.
Прозоров также сообщил, что в "Интернациональном легионе" ВСУ, сформированном из иностранных наемников, состоят около трех тысяч человек. Он констатировал, что "по сути, это максимум бригада, без тяжелого вооружения", а с легкой бронетехникой, "стрелковкой" и гранатометами.
При этом для "Интернационального легиона" характерна большая текучка — многие боевики гибнут при российских ударах или попросту уезжают домой, добавил бывший офицер.
Помимо этого, находящиеся более двух лет в плену морпехи с "Азовстали" обратились к офису Владимира Зеленского и руководству Украины с требованием их обменять, военнослужащие считают себя забытыми властями и командованием, следует из их видеообращения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Уловка Киева

Разговоры о возможности переговоров с Москвой — это тактическая уловка Киева и Запада для получения передышки, поскольку Россия имеет преимущество в спецоперации, заявил помощник президента Николай Патрушев.
"Во время специальной военной операции мы сейчас имеем преимущество, Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, им нужна передышка. Поэтому все эти заявления имеют именно тактический характер передышки", — сказал он.
В реальности же киевский режим ничего для переговоров не делает, заключил Патрушев.
Военнослужащий с охотничьим ружьем следит за возможным появлением fpv-дронов во время боевой работы самоходной артиллерийской установки Мста-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаНиколай ПатрушевВасилий ПрозоровВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныКурская областьВ мире
 
 
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