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"Это капитуляция". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 28.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:41 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/spetsoperatsiya-1962541043.html
"Это капитуляция". В США сделали заявление о спецоперации
"Это капитуляция". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 28.07.2024
"Это капитуляция". В США сделали заявление о спецоперации
Урегулированием конфликта станет капитуляция Украины, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T17:41
2024-07-28T17:41
специальная военная операция на украине
в мире
москва
дмитрий песков
россия
украина
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Урегулированием конфликта станет капитуляция Украины, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."У него (Зеленского. — Прим. Ред.) два пути: либо это (политическое урегулирование конфликта. — Прим. Ред.), либо смерть. Да, он пытается найти политическое урегулирование. &lt;…&gt; Все просто: это капитуляция", — отметил он.По словам экс-агента, ВС России в отличие от ВСУ не несут огромные потери, а внутри страны Москва не сталкивается с политическими беспорядками. При этом Джонсон заметил, что российские войска продолжают наступать на передовой и освобождать все больше территорий."Они уничтожают огромное количество украинских военных и берут в плен также существенное количество людей", — резюмировал он.По данным Минобороны от субботы, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1910 человек, 14 танков и других боевых бронированных машин, 30 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 29 единиц специальной военной автомобильной техники.Москва не раз указывала, что готова к диалогу, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что сейчас нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. Абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, но пока этого возможно достичь только военным путем.
https://ria.ru/20240728/zelenskiy-1962531503.html
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в мире, москва, дмитрий песков, россия, украина, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Это капитуляция". В США сделали заявление о спецоперации

Джонсон: Украине остается только капитуляция

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© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Урегулированием конфликта станет капитуляция Украины, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"У него (Зеленского. — Прим. Ред.) два пути: либо это (политическое урегулирование конфликта. — Прим. Ред.), либо смерть. Да, он пытается найти политическое урегулирование. <…> Все просто: это капитуляция", — отметил он.
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По словам экс-агента, ВС России в отличие от ВСУ не несут огромные потери, а внутри страны Москва не сталкивается с политическими беспорядками. При этом Джонсон заметил, что российские войска продолжают наступать на передовой и освобождать все больше территорий.
"Они уничтожают огромное количество украинских военных и берут в плен также существенное количество людей", — резюмировал он.
По данным Минобороны от субботы, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1910 человек, 14 танков и других боевых бронированных машин, 30 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 29 единиц специальной военной автомобильной техники.
Москва не раз указывала, что готова к диалогу, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что сейчас нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. Абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, но пока этого возможно достичь только военным путем.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваДмитрий ПесковРоссияУкраинаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
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