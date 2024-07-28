https://ria.ru/20240728/spetsoperatsiya-1962541043.html

"Это капитуляция". В США сделали заявление о спецоперации

"Это капитуляция". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 28.07.2024

"Это капитуляция". В США сделали заявление о спецоперации

Урегулированием конфликта станет капитуляция Украины, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T17:41

2024-07-28T17:41

2024-07-28T17:41

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Урегулированием конфликта станет капитуляция Украины, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."У него (Зеленского. — Прим. Ред.) два пути: либо это (политическое урегулирование конфликта. — Прим. Ред.), либо смерть. Да, он пытается найти политическое урегулирование. <…> Все просто: это капитуляция", — отметил он.По словам экс-агента, ВС России в отличие от ВСУ не несут огромные потери, а внутри страны Москва не сталкивается с политическими беспорядками. При этом Джонсон заметил, что российские войска продолжают наступать на передовой и освобождать все больше территорий."Они уничтожают огромное количество украинских военных и берут в плен также существенное количество людей", — резюмировал он.По данным Минобороны от субботы, совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1910 человек, 14 танков и других боевых бронированных машин, 30 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 29 единиц специальной военной автомобильной техники.Москва не раз указывала, что готова к диалогу, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что сейчас нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. Абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, но пока этого возможно достичь только военным путем.

https://ria.ru/20240728/zelenskiy-1962531503.html

https://ria.ru/20240728/spetsoperatsiya-1962523410.html

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в мире, москва, дмитрий песков, россия, украина, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины