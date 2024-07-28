https://ria.ru/20240728/sochi-1962543880.html

В Сочи возбудили дело после ДТП с автобусом и трактором

В Сочи возбудили дело после ДТП с автобусом и трактором - РИА Новости, 28.07.2024

В Сочи возбудили дело после ДТП с автобусом и трактором

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом и трактором в Сочи, в результате которого пять человек пострадали и один ребенок погиб, сообщили в РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T18:07

2024-07-28T18:07

2024-07-28T18:07

происшествия

сочи

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КРАСНОДАР, 28 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом и трактором в Сочи, в результате которого пять человек пострадали и один ребенок погиб, сообщили в СУСК по Кубани. Ранее в оперштабе со ссылкой на ГИБДД Краснодарского края сообщили о ДТП в районе Краснополянского шоссе. На 149-м километре столкнулись рейсовый автобус и трактор. Предварительно установлено, что водитель автобуса начал обгонять движущиеся легковой автомобиль и бульдозер дорожной службы. Когда бульдозер поворачивал налево, водитель задел его ковш. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП пять пассажиров автобуса и водитель погрузчика были госпитализированы. Восьмилетний ребенок скончался в больнице, его отец находится в тяжелом состоянии. Пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь.

https://ria.ru/20240723/kuban-1961556602.html

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происшествия, сочи, краснодарский край, россия, гибдд мвд рф