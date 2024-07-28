В Сочи возбудили дело после ДТП с автобусом и трактором
СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом и трактором в Сочи
© Фото : Госавтоинспекция Кубани/TelegramМесто ДТП, где произошло столкновение рейсового автобуса с трактором на автодороге "Адлер – Красная поляна" в Сочи
Место ДТП, где произошло столкновение рейсового автобуса с трактором на автодороге "Адлер – Красная поляна" в Сочи
КРАСНОДАР, 28 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом и трактором в Сочи, в результате которого пять человек пострадали и один ребенок погиб, сообщили в СУСК по Кубани.
Ранее в оперштабе со ссылкой на ГИБДД Краснодарского края сообщили о ДТП в районе Краснополянского шоссе. На 149-м километре столкнулись рейсовый автобус и трактор. Предварительно установлено, что водитель автобуса начал обгонять движущиеся легковой автомобиль и бульдозер дорожной службы. Когда бульдозер поворачивал налево, водитель задел его ковш.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП пять пассажиров автобуса и водитель погрузчика были госпитализированы. Восьмилетний ребенок скончался в больнице, его отец находится в тяжелом состоянии. Пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь.
СК возбудил дело после ДТП с автобусом на Кубани
23 июля, 19:08