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В Сочи возбудили дело после ДТП с автобусом и трактором - РИА Новости, 28.07.2024
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18:07 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/sochi-1962543880.html
В Сочи возбудили дело после ДТП с автобусом и трактором
В Сочи возбудили дело после ДТП с автобусом и трактором - РИА Новости, 28.07.2024
В Сочи возбудили дело после ДТП с автобусом и трактором
Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом и трактором в Сочи, в результате которого пять человек пострадали и один ребенок погиб, сообщили в РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T18:07
2024-07-28T18:07
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КРАСНОДАР, 28 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом и трактором в Сочи, в результате которого пять человек пострадали и один ребенок погиб, сообщили в СУСК по Кубани. Ранее в оперштабе со ссылкой на ГИБДД Краснодарского края сообщили о ДТП в районе Краснополянского шоссе. На 149-м километре столкнулись рейсовый автобус и трактор. Предварительно установлено, что водитель автобуса начал обгонять движущиеся легковой автомобиль и бульдозер дорожной службы. Когда бульдозер поворачивал налево, водитель задел его ковш. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате ДТП пять пассажиров автобуса и водитель погрузчика были госпитализированы. Восьмилетний ребенок скончался в больнице, его отец находится в тяжелом состоянии. Пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь.
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происшествия, сочи, краснодарский край, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия, ГИБДД МВД РФ
В Сочи возбудили дело после ДТП с автобусом и трактором

СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом и трактором в Сочи

© Фото : Госавтоинспекция Кубани/TelegramМесто ДТП, где произошло столкновение рейсового автобуса с трактором на автодороге "Адлер – Красная поляна" в Сочи
Место ДТП, где произошло столкновение рейсового автобуса с трактором на автодороге Адлер – Красная поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фото : Госавтоинспекция Кубани/Telegram
Место ДТП, где произошло столкновение рейсового автобуса с трактором на автодороге "Адлер – Красная поляна" в Сочи
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КРАСНОДАР, 28 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом и трактором в Сочи, в результате которого пять человек пострадали и один ребенок погиб, сообщили в СУСК по Кубани.
Ранее в оперштабе со ссылкой на ГИБДД Краснодарского края сообщили о ДТП в районе Краснополянского шоссе. На 149-м километре столкнулись рейсовый автобус и трактор. Предварительно установлено, что водитель автобуса начал обгонять движущиеся легковой автомобиль и бульдозер дорожной службы. Когда бульдозер поворачивал налево, водитель задел его ковш.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП пять пассажиров автобуса и водитель погрузчика были госпитализированы. Восьмилетний ребенок скончался в больнице, его отец находится в тяжелом состоянии. Пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь.
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СК возбудил дело после ДТП с автобусом на Кубани
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ПроисшествияСочиКраснодарский крайРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
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