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Беспилотники "коалиции" в Сирии дважды опасно сблизились с Су-24 ВКС России
Беспилотники "коалиции" в Сирии дважды опасно сблизились с Су-24 ВКС России - РИА Новости, 28.07.2024
Беспилотники "коалиции" в Сирии дважды опасно сблизились с Су-24 ВКС России
Беспилотники MQ-9 Reaper "коалиции" в Сирии два раза опасно сблизились в небе над сирийской провинцией Хомс с самолетом Су-24 ВКС РФ, совершавшим плановый... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T22:59
2024-07-28T22:59
2024-07-28T22:59
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Беспилотники MQ-9 Reaper "коалиции" в Сирии два раза опасно сблизились в небе над сирийской провинцией Хомс с самолетом Су-24 ВКС РФ, совершавшим плановый полет, сообщил в воскресенье на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "С 08.57 до 09.00 и с 09.50 до 09.54 на высоте около 6500 метров в районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс зафиксированы два инцидента, связанные с опасным сближением двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper "коалиции" с самолетами Су-24 ВКС России, совершавшими плановый полет в воздушном пространстве Сирии", - сказал он. Игнасюк отметил, что российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм и предотвратили столкновения. Замруководителя ЦПВС добавил, что две пары истребителей F-15 и две пары штурмовиков А-10 "коалиции" восемь раз за сутки нарушили правила использования воздушного пространства Сирии в районе Эт-Танф.
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в мире, сирия, хомс (город), россия, воздушно-космические силы россии, су-24, f-15se
В мире, Сирия, Хомс (город), Россия, Воздушно-космические силы России, Су-24, F-15SE
Беспилотники "коалиции" в Сирии дважды опасно сблизились с Су-24 ВКС России
ЦПВС: БПЛА "коалиции" в Сирии дважды опасно сблизились с Су-24 ВКС РФ