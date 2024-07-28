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Сийярто обвинил Польшу в лицемерии из-за экономических связей с Россией - РИА Новости, 28.07.2024
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23:23 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/sijjarto-1962575325.html
Сийярто обвинил Польшу в лицемерии из-за экономических связей с Россией
Сийярто обвинил Польшу в лицемерии из-за экономических связей с Россией - РИА Новости, 28.07.2024
Сийярто обвинил Польшу в лицемерии из-за экономических связей с Россией
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ответил на критику со стороны польских властей из-за сохранения Венгрией... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T23:23
2024-07-28T23:23
россия
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БУДАПЕШТ, 28 июл - РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ответил на критику со стороны польских властей из-за сохранения Венгрией экономических связей в Россией, обвинив их в лицемерии, поскольку в Польше тоже закупают российскую нефть. Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что премьер-министр Виктор Орбан находится на периферии международного общества - и в Евросоюзе, и в НАТО, и посоветовал ему покинуть организации и создать союз с Россией. "Реакция доказывает справедливость венгерской поговорки, которая гласит: правда глаза колет... Пока нынешнее польское правительство критикует нас за то, что мы импортируем абсолютно необходимую для функционирования страны нефть из России, если вы внимательно посмотрите на список клиентов одной из крупнейших российских нефтяных компаний, вы точно найдете там и поляков", — написал Сийярто в соцсети Facebook*Министр добавил, что "в этом не было бы ничего плохого, ведь энергообеспечение в конечном счете имеет физическую основу, но если уж так сложилось, то не надо лицемерить и не надо винить других". "Желая сохранить польско-венгерское братство, мы долго терпели провокации и лицемерие нынешнего польского правительства, но теперь стакан полон", — отметил он. Ранее Сийярто заявлял, что Западная Европа гордо рапортует об отказе от российской нефти, но по факту продолжает покупать ее через третьи страны, например, Индию. По его словам, это доказывает, что антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно". В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html
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россия, польша, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, нато, евросоюз, в мире
Россия, Польша, Венгрия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, НАТО, Евросоюз, В мире
Сийярто обвинил Польшу в лицемерии из-за экономических связей с Россией

Сийярто обвинил Польшу в лицемерии из-за покупки российской нефти

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 28 июл - РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ответил на критику со стороны польских властей из-за сохранения Венгрией экономических связей в Россией, обвинив их в лицемерии, поскольку в Польше тоже закупают российскую нефть.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что премьер-министр Виктор Орбан находится на периферии международного общества - и в Евросоюзе, и в НАТО, и посоветовал ему покинуть организации и создать союз с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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"Реакция доказывает справедливость венгерской поговорки, которая гласит: правда глаза колет... Пока нынешнее польское правительство критикует нас за то, что мы импортируем абсолютно необходимую для функционирования страны нефть из России, если вы внимательно посмотрите на список клиентов одной из крупнейших российских нефтяных компаний, вы точно найдете там и поляков", — написал Сийярто в соцсети Facebook*
Министр добавил, что "в этом не было бы ничего плохого, ведь энергообеспечение в конечном счете имеет физическую основу, но если уж так сложилось, то не надо лицемерить и не надо винить других".
"Желая сохранить польско-венгерское братство, мы долго терпели провокации и лицемерие нынешнего польского правительства, но теперь стакан полон", — отметил он.
Ранее Сийярто заявлял, что Западная Европа гордо рапортует об отказе от российской нефти, но по факту продолжает покупать ее через третьи страны, например, Индию. По его словам, это доказывает, что антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно".
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РоссияПольшаВенгрияПетер СийяртоВиктор ОрбанНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
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