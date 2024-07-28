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В Севастополе освятили "Новый Херсонес" - РИА Новости, 28.07.2024
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21:55 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/sevastopol-1962568390.html
В Севастополе освятили "Новый Херсонес"
В Севастополе освятили "Новый Херсонес" - РИА Новости, 28.07.2024
В Севастополе освятили "Новый Херсонес"
Тожественное освящение нового музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" состоялось в Севастополе, церемония включала в себя крестный ход, литургию в... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T21:55
2024-07-28T21:55
севастополь
россия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Тожественное освящение нового музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" состоялось в Севастополе, церемония включала в себя крестный ход, литургию в отреставрированном Свято-Владимирском соборе и открытие памятника князю Владимиру, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. &quot;Сегодня состоялась церемония освящения музейно-храмового комплекса &quot;Новый Херсонес&quot;... Двенадцать архиереев и более 100 священнослужителей прошли крестным ходом от Музея христианства до Свято-Владимирского собора в &quot;Херсонесе Таврическом&quot;. Они совершили чин освящения основных объектов музейно-храмового комплекса: музеев христианства, античности и Византии, Крыма и Новороссии, храма-парка, амфитеатра &quot;Грифон-арена&quot;, реконструированного &quot;Византийского квартала&quot;, - написал Развожаев, отметив, что церемония была грандиозной.После крестного хода состоялось открытие памятника святому равноапостольному князю Владимиру возле собора. Автор памятника - скульптор Виталий Шанов, который также создал изваяния, установленные в "Новом Херсонесе", а это грифоны, орлы, львы, статуи великих писателей и поэтов, отметил губернатор. Свято-Владимирский собор также открылся после реставрации, здесь в воскресенье прошла Божественная литургия. Новый просветительский, паломнический, туристический, научно-исследовательский центр был построен всего за год и восемь месяцев. Губернатор выразил благодарность митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону, компании "Транснефть" и её президенту Николаю Токареву и всем создателям уникального объекта. Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" построен по поручению президента России Владимира Путина. На площади в 24 гектара расположены музей христианства, археологический музей античности и Византии, музей Крыма и Новороссии, храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена", реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира. Общая площадь зданий 140 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20231230/krest-1919129049.html
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севастополь, россия
Севастополь, Россия
В Севастополе освятили "Новый Херсонес"

В Севастополе освятили музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес"
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес". Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Тожественное освящение нового музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" состоялось в Севастополе, церемония включала в себя крестный ход, литургию в отреставрированном Свято-Владимирском соборе и открытие памятника князю Владимиру, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«

"Сегодня состоялась церемония освящения музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес"... Двенадцать архиереев и более 100 священнослужителей прошли крестным ходом от Музея христианства до Свято-Владимирского собора в "Херсонесе Таврическом". Они совершили чин освящения основных объектов музейно-храмового комплекса: музеев христианства, античности и Византии, Крыма и Новороссии, храма-парка, амфитеатра "Грифон-арена", реконструированного "Византийского квартала", - написал Развожаев, отметив, что церемония была грандиозной.

Накупольный крест для Свято-Владимирского собора в Херсонесе - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
В Севастополе на Свято-Владимирском соборе установили новый крест
30 декабря 2023, 15:13
После крестного хода состоялось открытие памятника святому равноапостольному князю Владимиру возле собора. Автор памятника - скульптор Виталий Шанов, который также создал изваяния, установленные в "Новом Херсонесе", а это грифоны, орлы, львы, статуи великих писателей и поэтов, отметил губернатор.
Свято-Владимирский собор также открылся после реставрации, здесь в воскресенье прошла Божественная литургия.
Новый просветительский, паломнический, туристический, научно-исследовательский центр был построен всего за год и восемь месяцев. Губернатор выразил благодарность митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону, компании "Транснефть" и её президенту Николаю Токареву и всем создателям уникального объекта.
Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" построен по поручению президента России Владимира Путина. На площади в 24 гектара расположены музей христианства, археологический музей античности и Византии, музей Крыма и Новороссии, храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена", реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира. Общая площадь зданий 140 тысяч квадратных метров.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Патриарх Кирилл направил приветствие участникам открытия "Нового Херсонеса"
Вчера, 11:07
 
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