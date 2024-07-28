В Севастополе освятили "Новый Херсонес"
В Севастополе освятили музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес"
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес"
Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес". Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Тожественное освящение нового музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" состоялось в Севастополе, церемония включала в себя крестный ход, литургию в отреставрированном Свято-Владимирском соборе и открытие памятника князю Владимиру, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
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"Сегодня состоялась церемония освящения музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес"... Двенадцать архиереев и более 100 священнослужителей прошли крестным ходом от Музея христианства до Свято-Владимирского собора в "Херсонесе Таврическом". Они совершили чин освящения основных объектов музейно-храмового комплекса: музеев христианства, античности и Византии, Крыма и Новороссии, храма-парка, амфитеатра "Грифон-арена", реконструированного "Византийского квартала", - написал Развожаев, отметив, что церемония была грандиозной.
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После крестного хода состоялось открытие памятника святому равноапостольному князю Владимиру возле собора. Автор памятника - скульптор Виталий Шанов, который также создал изваяния, установленные в "Новом Херсонесе", а это грифоны, орлы, львы, статуи великих писателей и поэтов, отметил губернатор.
Свято-Владимирский собор также открылся после реставрации, здесь в воскресенье прошла Божественная литургия.
Новый просветительский, паломнический, туристический, научно-исследовательский центр был построен всего за год и восемь месяцев. Губернатор выразил благодарность митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону, компании "Транснефть" и её президенту Николаю Токареву и всем создателям уникального объекта.
Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" построен по поручению президента России Владимира Путина. На площади в 24 гектара расположены музей христианства, археологический музей античности и Византии, музей Крыма и Новороссии, храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена", реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира. Общая площадь зданий 140 тысяч квадратных метров.