https://ria.ru/20240728/serbija-1962499717.html

В Сербии отметили годовщину начала Первой мировой войны

В Сербии отметили годовщину начала Первой мировой войны - РИА Новости, 28.07.2024

В Сербии отметили годовщину начала Первой мировой войны

Власти Сербии торжественно отметили годовщину начала Первой мировой войны на военном корабле, давшем один из первых залпов в 1914 году, передает корреспондент... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T13:09

2024-07-28T13:09

2024-07-28T13:09

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 28 июл - РИА Новости. Власти Сербии торжественно отметили годовщину начала Первой мировой войны на военном корабле, давшем один из первых залпов в 1914 году, передает корреспондент РИА Новости. Центральные мероприятия состоялись в воскресенье на набережной реки Савы в историческом центре Белграда, где стоит уникальный речной корабль "Сава", из орудий которого были даны первые залпы в самом начале Первой мировой войны. "Это место для нас и для всего мира имеет огромную символическую ценность и значение. Прежде всего из-за самого монитора (класс бронированных судов - ред.) и того, что здесь началась Первая мировая война - самый большой вооруженный конфликт в истории человечества до того времени. Первая мировая, как вы знаете, в процентном отношении отняла больше всего жизней граждан тогдашнего королевства Сербии, но и принесла величественные победы в битвах на Цере, Колубаре, Салоникском фронте и наконец - освобождение страны", - заявил собравшимся министр информации и телекоммуникаций Сербии, историк по профессии, Деян Ристич. Он напомнил, что последнее перемирие в Первой мировой войне между Сербией и Венгрией было подписано также в Белграде 13 ноября 1918 года. "Призываю вас вместе беречь память о героях и жертвах Первой мировой, гордо держать наш национальный флаг и слушать наш гимн "Боже правде". Сделать все от нас зависящее, чтобы в этот период потрясений 110 лет спустя с начала Первой мировой войны, когда мир сталкивается с многочисленными вооруженными конфликтами, мы были достаточно мудрыми и ответственными, чтобы поддерживать мир во всем мире", - указал министр. После этого состоялся осмотр судна, названного министром одним из важнейших трофеев Первой мировой войны. СЕРБСКАЯ "АВРОРА" В самом центре сербской столицы на реке Сава близ места ее впадения в Дунай под стенами Белградской крепости осенью 2021 года был поставлен к причалу и открыт для посещения уникальный плавучий музей с экспозицией исторических фотографий и предметов. Речной монитор был построен и спущен на воду в 1904 году на верфи в Будапеште и вошел в состав Военно-морских сил Австро-Венгрии под именем SMS Bodrog (Бодрог). Судно длиной 56,2 метра и водоизмещением 440 тонн было вооружено двумя пушками по 120 мм и орудиями меньшего калибра, а также пулеметами. В 1914 году он был направлен в тогда пограничный с Сербией австро-венгерский город Земун на Дунае вместе с мониторами "Темеш", "Самош" и "Кереш". По данным Военного музея Сербии вечером 28 июля 1914 года офицеры построили на борту каждого судна команды и зачитали им манифест императора Австро-Венгрии Франца Иосифа об объявлении войны Сербии. После этого суда дали первый залп по Белграду. По данным местных историков, на "Бодроге" это сделал артиллерист хорватской национальности, в ту же ночь начались активные боевые действия. "Бодрог" активно участвовал в боях Первой мировой. В 1918 году с другими австро-венгерскими судами он был направлен через устье Дуная и в Одессу, Николаев и Херсон. По возвращении в конце октября 1918 года монитор сел на мель близ поселка Винча под Белградом и был с боем захвачен сербскими военными. В Королевстве сербов, хорватов и словенцев он вошел в состав военно-морских сил под именем "Сава", где прослужил до апреля 1941 года, пока не был потоплен в начале вторжения нацистов в Югославию во Второй мировой. В ходе войны его поднимали из воды в 1942 году, снова топили в 1944, и снова поднимали в 1946. Корабль прослужил в речной флотилии Югославии до 1959 года, пока не был разоружен и продан в частные руки. В сентябре 2015 года "Сава", к тому времени ставший ржавой плавучей пристанью, выкупило минобороны Сербии, под чьим руководством он был отреставрирован как "культурное достояние" и последнее судно своего класса. По данным сербских историков в Первую мировую войну страна потеряла около трети своего населения и 60% мужчин. Белград был освобожден 1 ноября 1918 года. Памятник в честь русских и сербских воинов — защитников города, погибших в годы Первой мировой войны на рубеже Калемегданской крепости открыт в сентябре 2014 года. В ноябре того же года в Белграде тогдашний сербский президент Томислав Николич вместе с патриархом Московским Кириллом и патриархом Сербским Иринеем открыли памятник Николаю II Романову. На постаменте на двух языках цитируется телеграмма императора королю Сербии Александру Карагеоргиевичу на русском и сербском языках: "Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии… Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии".

https://ria.ru/20240325/yugoslaviya-1935567678.html

https://ria.ru/20240704/istoriya-1957387253.html

https://radiosputnik.ru/20230801/pervaya-mirovaya-1886862213.html

https://ria.ru/20240321/vystavka-1934745402.html

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