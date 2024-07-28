https://ria.ru/20240728/sbros-1962462343.html
В Челябинской области идет сброс воды из Иремельского водохранилища
В Челябинской области идет сброс воды из Иремельского водохранилища - РИА Новости, 28.07.2024
В Челябинской области идет сброс воды из Иремельского водохранилища
Сброс воды из Иремельского водохранилища ведется в Челябинской области, это необходимо, чтобы не допустить подтопления в Миассе, сообщает администрация города. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T07:16
2024-07-28T07:16
2024-07-28T08:34
происшествия
челябинская область
миасс
еманжелинский район
прорыв дамбы в челябинской области
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962274852_0:489:812:946_1920x0_80_0_0_24418b0ec4ac1d6736958711829f7c91.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Сброс воды из Иремельского водохранилища ведется в Челябинской области, это необходимо, чтобы не допустить подтопления в Миассе, сообщает администрация города. "Дожди не ослабевают, Иремельское водохранилище продолжает наполняться. Для того, чтобы не допустить в нем перелива, ведется контролируемый сброс воды через гидротехнические сооружения Городского и Поликарповского прудов", – говорится в сообщении. Отмечается, что из-за сброса воды в зону подтопления могут попасть дома, расположенные вдоль реки Миасс: в Южной части города, в районе Поликарповского пруда и в поселке Тургояк. "Сброс воды через плотины контролируется и производится с целью не допустить подтопление большего количества домовладений", – уточняют в мэрии. Как добавили в министерстве экологии Челябинской области, из Шершневского водохранилища также сбросят воду, чтобы оно не переполнилось. Скорость сброса – до 60 кубометров в секунду. Это позволит контролировать уровень воды и минимизировать риски наводнений, заявили в ведомстве.В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. По данным властей, погибших нет. По информации регионального правительства, на данный момент режим ЧС введен в Сосновском и Карабашском районах, в Еманжелинском районе, Кыштымском и Копейском городских округах объявлен режим повышенной готовности. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим ЧС, и повышенной готовности.
https://ria.ru/20240727/damba-1962368869.html
челябинская область
миасс
еманжелинский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962274852_0:413:812:1022_1920x0_80_0_0_fecd2a441cfff3e2b3a794c1b6394d4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, миасс, еманжелинский район, прорыв дамбы в челябинской области, россия
Происшествия, Челябинская область, Миасс, Еманжелинский район, Прорыв дамбы в Челябинской области, Россия
В Челябинской области идет сброс воды из Иремельского водохранилища
Власти: в Челябинской области ведется сброс воды из Иремельского водохранилища
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Сброс воды из Иремельского водохранилища ведется в Челябинской области, это необходимо, чтобы не допустить подтопления в Миассе, сообщает администрация города.
"Дожди не ослабевают, Иремельское водохранилище продолжает наполняться. Для того, чтобы не допустить в нем перелива, ведется контролируемый сброс воды через гидротехнические сооружения Городского и Поликарповского прудов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за сброса воды в зону подтопления могут попасть дома, расположенные вдоль реки Миасс: в Южной части города, в районе Поликарповского пруда и в поселке Тургояк.
"Сброс воды через плотины контролируется и производится с целью не допустить подтопление большего количества домовладений", – уточняют в мэрии.
Как добавили в министерстве экологии Челябинской области, из Шершневского водохранилища также сбросят воду, чтобы оно не переполнилось. Скорость сброса – до 60 кубометров в секунду. Это позволит контролировать уровень воды и минимизировать риски наводнений, заявили в ведомстве.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. По данным властей, погибших нет.
По информации регионального правительства, на данный момент режим ЧС введен в Сосновском и Карабашском районах, в Еманжелинском районе
, Кыштымском и Копейском
городских округах объявлен режим повышенной готовности. В Еткульском районе
на разных территориях введен и режим ЧС, и повышенной готовности.