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В Челябинской области идет сброс воды из Иремельского водохранилища

В Челябинской области идет сброс воды из Иремельского водохранилища - РИА Новости, 28.07.2024

В Челябинской области идет сброс воды из Иремельского водохранилища

Сброс воды из Иремельского водохранилища ведется в Челябинской области, это необходимо, чтобы не допустить подтопления в Миассе, сообщает администрация города. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T07:16

2024-07-28T07:16

2024-07-28T08:34

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Сброс воды из Иремельского водохранилища ведется в Челябинской области, это необходимо, чтобы не допустить подтопления в Миассе, сообщает администрация города. "Дожди не ослабевают, Иремельское водохранилище продолжает наполняться. Для того, чтобы не допустить в нем перелива, ведется контролируемый сброс воды через гидротехнические сооружения Городского и Поликарповского прудов", – говорится в сообщении. Отмечается, что из-за сброса воды в зону подтопления могут попасть дома, расположенные вдоль реки Миасс: в Южной части города, в районе Поликарповского пруда и в поселке Тургояк. "Сброс воды через плотины контролируется и производится с целью не допустить подтопление большего количества домовладений", – уточняют в мэрии. Как добавили в министерстве экологии Челябинской области, из Шершневского водохранилища также сбросят воду, чтобы оно не переполнилось. Скорость сброса – до 60 кубометров в секунду. Это позволит контролировать уровень воды и минимизировать риски наводнений, заявили в ведомстве.В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. По данным властей, погибших нет. По информации регионального правительства, на данный момент режим ЧС введен в Сосновском и Карабашском районах, в Еманжелинском районе, Кыштымском и Копейском городских округах объявлен режим повышенной готовности. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим ЧС, и повышенной готовности.

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