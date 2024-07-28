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На севере Англии разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 28.07.2024
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18:47 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/samolet-1962548990.html
На севере Англии разбился легкомоторный самолет
На севере Англии разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 28.07.2024
На севере Англии разбился легкомоторный самолет
Легкий самолет упал в поле в английском графстве Северный Йоркшир утром в воскресенье, два человека погибли, сообщается на сайте полиции графства. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T18:47
2024-07-28T18:47
в мире
северный йоркшир
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Легкий самолет упал в поле в английском графстве Северный Йоркшир утром в воскресенье, два человека погибли, сообщается на сайте полиции графства. Согласно заявлению правоохранителей, трагедия произошла утром возле деревни Торганби. "В поле разбился двухместный легкий самолет с двумя пассажирами. ...Двое мужчин в возрасте около 20 лет, предположительно пилот и пассажир... погибли", - говорится на сайте полиции Северного Йоркшира. Полиция проводит расследование происшествия, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240529/samolet-1949025696.html
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в мире, северный йоркшир
В мире, Северный Йоркшир
На севере Англии разбился легкомоторный самолет

На севере Англии разбился легкомоторный самолет, погибли 2 человека

© AP Photo / Matt DunhamСотрудники английской полиции
Сотрудники английской полиции - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Сотрудники английской полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Легкий самолет упал в поле в английском графстве Северный Йоркшир утром в воскресенье, два человека погибли, сообщается на сайте полиции графства.
Согласно заявлению правоохранителей, трагедия произошла утром возле деревни Торганби.
"В поле разбился двухместный легкий самолет с двумя пассажирами. ...Двое мужчин в возрасте около 20 лет, предположительно пилот и пассажир... погибли", - говорится на сайте полиции Северного Йоркшира.
Полиция проводит расследование происшествия, добавляется в сообщении.
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