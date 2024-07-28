https://ria.ru/20240728/samolet-1962548990.html

На севере Англии разбился легкомоторный самолет

На севере Англии разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 28.07.2024

На севере Англии разбился легкомоторный самолет

Легкий самолет упал в поле в английском графстве Северный Йоркшир утром в воскресенье, два человека погибли, сообщается на сайте полиции графства. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T18:47

2024-07-28T18:47

2024-07-28T18:47

в мире

северный йоркшир

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Легкий самолет упал в поле в английском графстве Северный Йоркшир утром в воскресенье, два человека погибли, сообщается на сайте полиции графства. Согласно заявлению правоохранителей, трагедия произошла утром возле деревни Торганби. "В поле разбился двухместный легкий самолет с двумя пассажирами. ...Двое мужчин в возрасте около 20 лет, предположительно пилот и пассажир... погибли", - говорится на сайте полиции Северного Йоркшира. Полиция проводит расследование происшествия, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240529/samolet-1949025696.html

северный йоркшир

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в мире, северный йоркшир