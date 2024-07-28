https://ria.ru/20240728/samolet-1962497233.html
В Карачаево-Черкессии потерпел крушение легкомоторный самолет
В Карачаево-Черкессии потерпел крушение легкомоторный самолет - РИА Новости, 28.07.2024
В Карачаево-Черкессии потерпел крушение легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал на территории Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии, один человек погиб, еще один пострадал, сообщило регионально ГУ МЧС в... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T12:46
2024-07-28T12:46
2024-07-28T13:17
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
малокарачаевский район
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ПЯТИГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал на территории Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии, один человек погиб, еще один пострадал, сообщило регионально ГУ МЧС в Telegram-канале."На территории Малокарачаевского района, вблизи населенного пункта Красный курган, произошло падение легкомоторного самолета. На борту находились два человека, один из них погиб", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавший доставлен в Малокарачаевскую центральную районную больницу.Для ликвидации последствий происшествия привлечена группировка сил и средств в количестве 15 человек и 5 единиц техники, уточнили в ГУ МЧС РФ.
https://ria.ru/20240610/samolet-1951862878.html
малокарачаевский район
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), малокарачаевский район, карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Малокарачаевский район, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
В Карачаево-Черкессии потерпел крушение легкомоторный самолет
Один человек погиб при падении легкомоторного самолета в Карачаево-Черкессии