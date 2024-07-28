https://ria.ru/20240728/rsmd-1962503295.html
Патрушев высказался о возможности снятия моратория на размещение РСМД
Патрушев высказался о возможности снятия моратория на размещение РСМД - РИА Новости, 28.07.2024
Патрушев высказался о возможности снятия моратория на размещение РСМД
Патрушев о возможности снятия РФ моратория на размещение РСМД: это реакция на действия США, они ведут себя агрессивно РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T13:30
2024-07-28T13:30
2024-07-28T13:30
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799244_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_2488407ace68e597a56f2f8ebf546dd2.jpg
Патрушев о возможности снятия РФ моратория на размещение РСМД: это реакция на действия США, они ведут себя агрессивно
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799244_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2f43bf0662b7599caa7d1246af03078.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша
Патрушев высказался о возможности снятия моратория на размещение РСМД
Патрушев увязал возможность снятия моратория на размещение РСМД с действиями США