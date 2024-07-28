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Патрушев высказался о возможности снятия моратория на размещение РСМД - РИА Новости, 28.07.2024
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Патрушев высказался о возможности снятия моратория на размещение РСМД
Патрушев высказался о возможности снятия моратория на размещение РСМД - РИА Новости, 28.07.2024
Патрушев высказался о возможности снятия моратория на размещение РСМД
Патрушев о возможности снятия РФ моратория на размещение РСМД: это реакция на действия США, они ведут себя агрессивно РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T13:30
2024-07-28T13:30
россия
сша
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Патрушев о возможности снятия РФ моратория на размещение РСМД: это реакция на действия США, они ведут себя агрессивно
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россия, сша
Россия, США
Патрушев высказался о возможности снятия моратория на размещение РСМД

Патрушев увязал возможность снятия моратория на размещение РСМД с действиями США

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Патрушев о возможности снятия РФ моратория на размещение РСМД: это реакция на действия США, они ведут себя агрессивно
 
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