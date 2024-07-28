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Патрушев высказался о возможности снятия моратория на размещение РСМД

Патрушев высказался о возможности снятия моратория на размещение РСМД - РИА Новости, 28.07.2024

Патрушев высказался о возможности снятия моратория на размещение РСМД

Патрушев о возможности снятия РФ моратория на размещение РСМД: это реакция на действия США, они ведут себя агрессивно РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T13:30

2024-07-28T13:30

2024-07-28T13:30

россия

сша

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Патрушев о возможности снятия РФ моратория на размещение РСМД: это реакция на действия США, они ведут себя агрессивно

россия

сша

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2024

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россия, сша