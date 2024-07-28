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Эксперт рассказал о популярной уловке интернет-мошенников - РИА Новости, 28.07.2024
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15:53 28.07.2024 (обновлено: 15:58 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/rossiya-1962528656.html
Эксперт рассказал о популярной уловке интернет-мошенников
Эксперт рассказал о популярной уловке интернет-мошенников - РИА Новости, 28.07.2024
Эксперт рассказал о популярной уловке интернет-мошенников
Мошенники способны создать неотличимую от оригинала копию сайта, заявил преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с RT. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T15:53
2024-07-28T15:58
общество
технологии
василий шутов
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Мошенники способны создать неотличимую от оригинала копию сайта, заявил преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с RT."Как правило, они подделывают страницы в социальных сетях, на "Госуслугах", в личных кабинетах банков, известных интернет-магазинах. При вводе на таком сайте логина, пароля, номера и CVV банковской карты данные попадают в руки мошенников, что грозит быстрым опустошением счёта пользователя", — сказал он.Шутов посоветовал всегда проверять адресную строку, сверяя её с оригиналом, и обращать внимание на значок замка, чтобы избежать попадания данных в руки мошенников.Злоумышленники также часто используют домены .xyz, .top и .club., предостерег эксперт.Он посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам и добавлять необходимые сайты сразу в закладки, чтобы исключить вероятность наткнуться на подделку.
https://ria.ru/20240311/ulovka-1932203685.html
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общество, технологии, василий шутов
Общество, Технологии, Василий Шутов
Эксперт рассказал о популярной уловке интернет-мошенников

Эксперт Шутов: злоумышленники могут создать неотличимую копию сайта

© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetskyМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetsky
Мужчина за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Мошенники способны создать неотличимую от оригинала копию сайта, заявил преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с RT.
"Как правило, они подделывают страницы в социальных сетях, на "Госуслугах", в личных кабинетах банков, известных интернет-магазинах. При вводе на таком сайте логина, пароля, номера и CVV банковской карты данные попадают в руки мошенников, что грозит быстрым опустошением счёта пользователя", — сказал он.
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Шутов посоветовал всегда проверять адресную строку, сверяя её с оригиналом, и обращать внимание на значок замка, чтобы избежать попадания данных в руки мошенников.
Злоумышленники также часто используют домены .xyz, .top и .club., предостерег эксперт.
Он посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам и добавлять необходимые сайты сразу в закладки, чтобы исключить вероятность наткнуться на подделку.
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