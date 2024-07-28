https://ria.ru/20240728/rossiya-1962528656.html

Эксперт рассказал о популярной уловке интернет-мошенников

Эксперт рассказал о популярной уловке интернет-мошенников - РИА Новости, 28.07.2024

Эксперт рассказал о популярной уловке интернет-мошенников

Мошенники способны создать неотличимую от оригинала копию сайта, заявил преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с RT. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T15:53

2024-07-28T15:53

2024-07-28T15:58

общество

технологии

василий шутов

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Мошенники способны создать неотличимую от оригинала копию сайта, заявил преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с RT."Как правило, они подделывают страницы в социальных сетях, на "Госуслугах", в личных кабинетах банков, известных интернет-магазинах. При вводе на таком сайте логина, пароля, номера и CVV банковской карты данные попадают в руки мошенников, что грозит быстрым опустошением счёта пользователя", — сказал он.Шутов посоветовал всегда проверять адресную строку, сверяя её с оригиналом, и обращать внимание на значок замка, чтобы избежать попадания данных в руки мошенников.Злоумышленники также часто используют домены .xyz, .top и .club., предостерег эксперт.Он посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам и добавлять необходимые сайты сразу в закладки, чтобы исключить вероятность наткнуться на подделку.

https://ria.ru/20240311/ulovka-1932203685.html

https://ria.ru/20240722/sayty-1961099981.html

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2024

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общество, технологии, василий шутов