https://ria.ru/20240728/rakety-1962494736.html

Путин рассказал о зоне досягаемости американских ракет в Германии

Путин рассказал о зоне досягаемости американских ракет в Германии - РИА Новости, 28.07.2024

Путин рассказал о зоне досягаемости американских ракет в Германии

В зоне досягаемости американских ракет в ФРГ окажутся важные объекты РФ с подлетным временем около 10 минут, сообщил президент РФ России Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T12:26

2024-07-28T12:26

2024-07-28T12:31

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. В зоне досягаемости американских ракет в ФРГ окажутся важные объекты РФ с подлетным временем около 10 минут, сообщил президент РФ России Владимир Путин. Выступая на параде ВМФ, он обратил внимание на заявление американской администрации и правительства Германии о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности. "В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного правления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. А полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240714/rakety-1959271971.html

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германия, россия, владимир путин, в мире, сша