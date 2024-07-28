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Путин рассказал о зоне досягаемости американских ракет в Германии - РИА Новости, 28.07.2024
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12:26 28.07.2024 (обновлено: 12:31 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/rakety-1962494736.html
Путин рассказал о зоне досягаемости американских ракет в Германии
Путин рассказал о зоне досягаемости американских ракет в Германии - РИА Новости, 28.07.2024
Путин рассказал о зоне досягаемости американских ракет в Германии
В зоне досягаемости американских ракет в ФРГ окажутся важные объекты РФ с подлетным временем около 10 минут, сообщил президент РФ России Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T12:26
2024-07-28T12:31
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. В зоне досягаемости американских ракет в ФРГ окажутся важные объекты РФ с подлетным временем около 10 минут, сообщил президент РФ России Владимир Путин. Выступая на параде ВМФ, он обратил внимание на заявление американской администрации и правительства Германии о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности. "В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного правления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. А полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут", - сказал Путин.
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германия, россия, владимир путин, в мире, сша
Германия, Россия, Владимир Путин, В мире, США
Путин рассказал о зоне досягаемости американских ракет в Германии

Путин: в зоне досягаемости американских ракет в ФРГ окажутся важные объекты РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. В зоне досягаемости американских ракет в ФРГ окажутся важные объекты РФ с подлетным временем около 10 минут, сообщил президент РФ России Владимир Путин.
Выступая на параде ВМФ, он обратил внимание на заявление американской администрации и правительства Германии о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности.
"В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного правления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. А полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут", - сказал Путин.
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14 июля, 08:00
 
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