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Россия продолжит развивать системы ПВО, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2024
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11:29 28.07.2024 (обновлено: 12:04 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/pvo-1962487456.html
Россия продолжит развивать системы ПВО, заявил Путин
Россия продолжит развивать системы ПВО, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2024
Россия продолжит развивать системы ПВО, заявил Путин
Россия продолжит развивать системы ПВО на ближних и дальних рубежах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T11:29
2024-07-28T12:04
россия
безопасность
владимир путин
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия продолжит развивать системы ПВО на ближних и дальних рубежах, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы продолжим… развивать системы разведки, наблюдения и противовоздушной обороны на ближних и дальних рубежах", - сказал Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге.
https://ria.ru/20240728/flot-1962487285.html
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россия, безопасность, владимир путин, санкт-петербург
Россия, Безопасность, Владимир Путин, Санкт-Петербург
Россия продолжит развивать системы ПВО, заявил Путин

Путин: Россия продолжит развивать системы ПВО на ближних и дальних рубежах

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкРадиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса
Радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия продолжит развивать системы ПВО на ближних и дальних рубежах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы продолжим… развивать системы разведки, наблюдения и противовоздушной обороны на ближних и дальних рубежах", - сказал Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге.
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РоссияБезопасностьВладимир ПутинСанкт-Петербург
 
 
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