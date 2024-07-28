https://ria.ru/20240728/pvo-1962487456.html

Россия продолжит развивать системы ПВО, заявил Путин

Россия продолжит развивать системы ПВО, заявил Путин - РИА Новости, 28.07.2024

Россия продолжит развивать системы ПВО, заявил Путин

Россия продолжит развивать системы ПВО на ближних и дальних рубежах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T11:29

2024-07-28T11:29

2024-07-28T12:04

россия

безопасность

владимир путин

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия продолжит развивать системы ПВО на ближних и дальних рубежах, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы продолжим… развивать системы разведки, наблюдения и противовоздушной обороны на ближних и дальних рубежах", - сказал Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге.

https://ria.ru/20240728/flot-1962487285.html

россия

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россия, безопасность, владимир путин, санкт-петербург