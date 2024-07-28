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Путин рассказал о награждении матросов и офицеров за время СВО - РИА Новости, 28.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 28.07.2024 (обновлено: 13:30 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/putin-1962496160.html
Путин рассказал о награждении матросов и офицеров за время СВО
Путин рассказал о награждении матросов и офицеров за время СВО - РИА Новости, 28.07.2024
Путин рассказал о награждении матросов и офицеров за время СВО
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что за время проведения спецоперации более 30 тысяч матросов и офицеров ВМФ были удостоены высоких госнаград, и за каждой... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T12:35
2024-07-28T13:30
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
день военно-морского флота
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С. ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что за время проведения спецоперации более 30 тысяч матросов и офицеров ВМФ были удостоены высоких госнаград, и за каждой медалью, орденом и званием стоит личная история мужества и преданности Отечеству."Сегодня особенно хочу отметить, что многие флотские экипажи храбро сражаются на самых горячих участках линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции... Более 30 тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства", - сказал Путин в ходе своего выступления на параде ВМФ в Санкт-Петербурге. Он напомнил, что почётное звание "гвардейских" присвоено фрегату "Адмирал Макаров", одному полку и трём бригадам морской пехоты. Три боевых соединения морпехов и фрегат "Адмирал Эссен" награждены орденами. Президент указал на то, что так же, как и их великие предки, российские моряки отстаивают Севастополь и другие черноморские и азовские порты, наносят разящие удары по противнику, уничтожают его военные объекты. "За каждой медалью, орденом, званием – личная история мужества и преданности Отечеству, судьбы дерзких, стойких матросов, их командиров – блестящих морских офицеров, для которых главным всегда были и остаются долг, честь, достоинство, умение вести за собой, ответственность за весь неразрывный, героический путь нашего легендарного Военно-Морского Флота, которым, безусловно, гордится народ России", - заявил Путин.
https://ria.ru/20240727/parad-1962395754.html
https://ria.ru/20240725/svo-1961935855.html
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россия, владимир путин, день военно-морского флота
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, День Военно-Морского Флота
Путин рассказал о награждении матросов и офицеров за время СВО

Путин: более 30 тысяч матросов и офицеров ВМФ получили высокие госнаграды

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкГлавный военно-морской парад в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ. 28 июля 2024
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ. 28 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ. 28 июля 2024
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С. ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что за время проведения спецоперации более 30 тысяч матросов и офицеров ВМФ были удостоены высоких госнаград, и за каждой медалью, орденом и званием стоит личная история мужества и преданности Отечеству.
«
"Сегодня особенно хочу отметить, что многие флотские экипажи храбро сражаются на самых горячих участках линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции... Более 30 тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства", - сказал Путин в ходе своего выступления на параде ВМФ в Санкт-Петербурге.
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Он напомнил, что почётное звание "гвардейских" присвоено фрегату "Адмирал Макаров", одному полку и трём бригадам морской пехоты. Три боевых соединения морпехов и фрегат "Адмирал Эссен" награждены орденами.
Президент указал на то, что так же, как и их великие предки, российские моряки отстаивают Севастополь и другие черноморские и азовские порты, наносят разящие удары по противнику, уничтожают его военные объекты.
«
"За каждой медалью, орденом, званием – личная история мужества и преданности Отечеству, судьбы дерзких, стойких матросов, их командиров – блестящих морских офицеров, для которых главным всегда были и остаются долг, честь, достоинство, умение вести за собой, ответственность за весь неразрывный, героический путь нашего легендарного Военно-Морского Флота, которым, безусловно, гордится народ России", - заявил Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинДень Военно-Морского Флота
 
 
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