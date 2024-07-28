Путин рассказал о награждении матросов и офицеров за время СВО
Путин: более 30 тысяч матросов и офицеров ВМФ получили высокие госнаграды
© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкГлавный военно-морской парад в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ. 28 июля 2024
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота РФ. 28 июля 2024
С. ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что за время проведения спецоперации более 30 тысяч матросов и офицеров ВМФ были удостоены высоких госнаград, и за каждой медалью, орденом и званием стоит личная история мужества и преданности Отечеству.
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"Сегодня особенно хочу отметить, что многие флотские экипажи храбро сражаются на самых горячих участках линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции... Более 30 тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства", - сказал Путин в ходе своего выступления на параде ВМФ в Санкт-Петербурге.
Он напомнил, что почётное звание "гвардейских" присвоено фрегату "Адмирал Макаров", одному полку и трём бригадам морской пехоты. Три боевых соединения морпехов и фрегат "Адмирал Эссен" награждены орденами.
Президент указал на то, что так же, как и их великие предки, российские моряки отстаивают Севастополь и другие черноморские и азовские порты, наносят разящие удары по противнику, уничтожают его военные объекты.
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"За каждой медалью, орденом, званием – личная история мужества и преданности Отечеству, судьбы дерзких, стойких матросов, их командиров – блестящих морских офицеров, для которых главным всегда были и остаются долг, честь, достоинство, умение вести за собой, ответственность за весь неразрывный, героический путь нашего легендарного Военно-Морского Флота, которым, безусловно, гордится народ России", - заявил Путин.