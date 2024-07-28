https://ria.ru/20240728/putin-1962493771.html

Путин сравнил планы США разместить вооружения в Германии с холодной войной

Путин сравнил планы США разместить вооружения в Германии с холодной войной - РИА Новости, 28.07.2024

Путин сравнил планы США разместить вооружения в Германии с холодной войной

Президент России Владимир Путин сравнил с временами холодной войны заявления США о планах разместить в Германии высокоточные вооружения. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T12:20

2024-07-28T12:20

2024-07-28T12:21

германия

россия

сша

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930208024_0:0:3134:1763_1920x0_80_0_0_8645f78fc9c8e7597326f50aa2a6c01e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил с временами холодной войны заявления США о планах разместить в Германии высокоточные вооружения. Выступая на параде ВМФ, он обратил внимание заявление американской администрации и правительства Германии о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности. "Такая ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских "Першингов", ракет средней дальности", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240720/germaniya-1960877055.html

германия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, россия, сша, владимир путин, в мире