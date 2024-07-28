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Путин сравнил планы США разместить вооружения в Германии с холодной войной
Путин сравнил планы США разместить вооружения в Германии с холодной войной - РИА Новости, 28.07.2024
Путин сравнил планы США разместить вооружения в Германии с холодной войной
Президент России Владимир Путин сравнил с временами холодной войны заявления США о планах разместить в Германии высокоточные вооружения. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T12:20
2024-07-28T12:20
2024-07-28T12:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил с временами холодной войны заявления США о планах разместить в Германии высокоточные вооружения. Выступая на параде ВМФ, он обратил внимание заявление американской администрации и правительства Германии о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности. "Такая ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских "Першингов", ракет средней дальности", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240720/germaniya-1960877055.html
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германия, россия, сша, владимир путин, в мире
Германия, Россия, США, Владимир Путин, В мире
Путин сравнил планы США разместить вооружения в Германии с холодной войной
Путин сравнил планы США разместить вооружения в ФРГ с временами холодной войны