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Путин сравнил планы США разместить вооружения в Германии с холодной войной - РИА Новости, 28.07.2024
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12:20 28.07.2024 (обновлено: 12:21 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/putin-1962493771.html
Путин сравнил планы США разместить вооружения в Германии с холодной войной
Путин сравнил планы США разместить вооружения в Германии с холодной войной - РИА Новости, 28.07.2024
Путин сравнил планы США разместить вооружения в Германии с холодной войной
Президент России Владимир Путин сравнил с временами холодной войны заявления США о планах разместить в Германии высокоточные вооружения. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T12:20
2024-07-28T12:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил с временами холодной войны заявления США о планах разместить в Германии высокоточные вооружения. Выступая на параде ВМФ, он обратил внимание заявление американской администрации и правительства Германии о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности. "Такая ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских "Першингов", ракет средней дальности", - сказал Путин.
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германия, россия, сша, владимир путин, в мире
Германия, Россия, США, Владимир Путин, В мире
Путин сравнил планы США разместить вооружения в Германии с холодной войной

Путин сравнил планы США разместить вооружения в ФРГ с временами холодной войны

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил с временами холодной войны заявления США о планах разместить в Германии высокоточные вооружения.
Выступая на параде ВМФ, он обратил внимание заявление американской администрации и правительства Германии о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности.
"Такая ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских "Першингов", ракет средней дальности", - сказал Путин.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
В Бундестаге резко ответили на решение США по Германии
20 июля, 08:42
 
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