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Путин поблагодарил российских моряков за доблестную службу - РИА Новости, 28.07.2024
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11:48 28.07.2024 (обновлено: 13:04 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/putin-1962489386.html
Путин поблагодарил российских моряков за доблестную службу
Путин поблагодарил российских моряков за доблестную службу - РИА Новости, 28.07.2024
Путин поблагодарил российских моряков за доблестную службу
Президент РФ России Владимир Путин поблагодарил российских моряков за доблестную службу и пожелал новых побед при решении исторических задач. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T11:48
2024-07-28T13:04
россия
владимир путин
день военно-морского флота
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ России Владимир Путин поблагодарил российских моряков за доблестную службу и пожелал новых побед при решении исторических задач."Еще раз поздравляю с праздником весь личный состав Военно-морского флота России, всех, кто сейчас в парадном строю и в боевом походе. Поздравляю ваших жен, детей, родителей, для которых этот день один из самых значимых и дорогих. Благодарю за доблестную службу. Желаю вам новых побед в исполнении стоящих перед нами поистине исторических, судьбоносных задач. Слава Военно-морскому флоту! За Россию! Ура!" - сказал он, выступая на параде ВМФ.В своей речи на параде глава государства отметил, что день ВМФ всегда отмечается в России торжественно, "с уважением и любовью к прославленному флоту, с гордостью за нашу страну, морскую державу".Он напомнил, что именно флот стал важной опорой в создании Российской империи и на века сохранил свою значимость для обороноспособности страны, в достижении её военных, промышленных, технологических и научных триумфов, в развитии и укреплении партнёрских отношений с другими государствами."Искренне рады приветствовать на Главном военно-морском параде экипажи боевых кораблей Алжира, Индии, Китая, представителей десятков зарубежных стран и делегаций, которые вместе с нами отмечают сегодняшний праздник, поздравляют наших матросов и командиров", - сказал Путин, обращаясь к иностранным участникам парада.
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россия, владимир путин, день военно-морского флота, общество
Россия, Владимир Путин, День Военно-Морского Флота, Общество
Путин поблагодарил российских моряков за доблестную службу

Путин поблагодарил российских моряков за доблестную службу и пожелал новых побед

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ России Владимир Путин поблагодарил российских моряков за доблестную службу и пожелал новых побед при решении исторических задач.
«
"Еще раз поздравляю с праздником весь личный состав Военно-морского флота России, всех, кто сейчас в парадном строю и в боевом походе. Поздравляю ваших жен, детей, родителей, для которых этот день один из самых значимых и дорогих. Благодарю за доблестную службу. Желаю вам новых побед в исполнении стоящих перед нами поистине исторических, судьбоносных задач. Слава Военно-морскому флоту! За Россию! Ура!" - сказал он, выступая на параде ВМФ.
В своей речи на параде глава государства отметил, что день ВМФ всегда отмечается в России торжественно, "с уважением и любовью к прославленному флоту, с гордостью за нашу страну, морскую державу".
Он напомнил, что именно флот стал важной опорой в создании Российской империи и на века сохранил свою значимость для обороноспособности страны, в достижении её военных, промышленных, технологических и научных триумфов, в развитии и укреплении партнёрских отношений с другими государствами.
"Искренне рады приветствовать на Главном военно-морском параде экипажи боевых кораблей Алжира, Индии, Китая, представителей десятков зарубежных стран и делегаций, которые вместе с нами отмечают сегодняшний праздник, поздравляют наших матросов и командиров", - сказал Путин, обращаясь к иностранным участникам парада.
День ВМФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
День ВМФ в 2024 году: история и традиции праздника
10:47
 
РоссияВладимир ПутинДень Военно-Морского ФлотаОбщество
 
 
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