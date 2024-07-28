https://ria.ru/20240728/putin-1962487594.html
Путин предупредил об ответе на размещение американских ракет в Германии
Путин предупредил об ответе на размещение американских ракет в Германии - РИА Новости, 28.07.2024
Путин предупредил об ответе на размещение американских ракет в Германии
В случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих ударных средств, заявил президент Владимир РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T11:31
2024-07-28T11:31
2024-07-28T12:38
германия
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950465400_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_03cb138222dfa41e500d140fea8a3324.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих ударных средств, заявил президент Владимир Путин, выступая на главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге.Он обратил внимание на заявление американской администрации о планах разместить в Германии комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности. В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура, а подлетное время таких ракет составит около десяти минут. По мнению Путина, такая ситуация напоминает времена холодной войны."В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота", — сказал президент.По его словам, сейчас разработка таких систем в России находится на завершающей стадии. "Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США, их сателлитов в Европе и в других регионах мира", — подчеркнул глава государства.Помимо этого, Россия продолжит наращивать обеспечение надводных и подводных сил, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами, развивать системы разведки, наблюдения и противовоздушной обороны на ближних и дальних рубежах, добавил Путин.В начале июня в Пентагоне заявили, что с 2026 года приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе вооружения. Предполагается, что это будут ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие. Кроме того, министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши уже подписали декларацию о намерениях разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, которые "могли бы поражать цели в России с территории Германии". Эту информацию подтвердил канцлер Олаф Шольц.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, американцы всегда размещали на территории Старого Света оружие, направленное в сторону России, но у Москвы достаточно потенциала для его сдерживания. По словам заместителя главы МИД Сергея Рябкова, Россия при выработке ответа будет выбирать из максимально широкого набора опций, при этом не исключает никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, со своей стороны, заверила, что ответ России будет жестким и адекватным.
https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html
https://ria.ru/20240727/germaniya-1962176008.html
германия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950465400_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_87939524694a8f67c27c1a26b00ca59f.jpg
Путин, Белоусов и Моисеев на Военно-морском параде в честь Дня ВМФ России
Путин, Белоусов и Моисеев на Военно-морском параде в честь Дня ВМФ России
2024-07-28T11:31
true
PT0M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, сша
Путин предупредил об ответе на размещение американских ракет в Германии
Путин предупредил США об ответе России на размещение ракет в Германии
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих ударных средств, заявил президент Владимир Путин, выступая на главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Он обратил внимание на заявление американской администрации о планах разместить в Германии комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности. В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура, а подлетное время таких ракет составит около десяти минут. По мнению Путина, такая ситуация напоминает времена холодной войны.
«
"В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота", — сказал президент.
По его словам, сейчас разработка таких систем в России находится на завершающей стадии.
"Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США, их сателлитов в Европе
и в других регионах мира", — подчеркнул глава государства.
В соответствии с ДРСМД Россия и США обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1001-5500 километров) и меньшей (500-1000 километров) дальности, а также пусковые установки для них. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора. Соглашение прекратило действие 2 августа того же года.
Помимо этого, Россия продолжит наращивать обеспечение надводных и подводных сил, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами, развивать системы разведки, наблюдения и противовоздушной обороны на ближних и дальних рубежах, добавил Путин.
В начале июня в Пентагоне заявили, что с 2026 года приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе
вооружения. Предполагается, что это будут ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие. Кроме того, министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши уже подписали декларацию о намерениях разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, которые "могли бы поражать цели в России с территории Германии". Эту информацию подтвердил канцлер Олаф Шольц.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, американцы всегда размещали на территории Старого Света оружие, направленное в сторону России, но у Москвы достаточно потенциала для его сдерживания. По словам заместителя главы МИД Сергея Рябкова
, Россия при выработке ответа будет выбирать из максимально широкого набора опций, при этом не исключает никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
, со своей стороны, заверила, что ответ России будет жестким и адекватным.