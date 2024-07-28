https://ria.ru/20240728/putin-1962487594.html

Путин предупредил об ответе на размещение американских ракет в Германии

Путин предупредил об ответе на размещение американских ракет в Германии - РИА Новости, 28.07.2024

Путин предупредил об ответе на размещение американских ракет в Германии

В случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих ударных средств, заявил президент Владимир РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T11:31

2024-07-28T11:31

2024-07-28T12:38

германия

россия

сша

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих ударных средств, заявил президент Владимир Путин, выступая на главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге.Он обратил внимание на заявление американской администрации о планах разместить в Германии комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности. В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура, а подлетное время таких ракет составит около десяти минут. По мнению Путина, такая ситуация напоминает времена холодной войны."В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота", — сказал президент.По его словам, сейчас разработка таких систем в России находится на завершающей стадии. "Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США, их сателлитов в Европе и в других регионах мира", — подчеркнул глава государства.Помимо этого, Россия продолжит наращивать обеспечение надводных и подводных сил, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами, развивать системы разведки, наблюдения и противовоздушной обороны на ближних и дальних рубежах, добавил Путин.В начале июня в Пентагоне заявили, что с 2026 года приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе вооружения. Предполагается, что это будут ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие. Кроме того, министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши уже подписали декларацию о намерениях разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, которые "могли бы поражать цели в России с территории Германии". Эту информацию подтвердил канцлер Олаф Шольц.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, американцы всегда размещали на территории Старого Света оружие, направленное в сторону России, но у Москвы достаточно потенциала для его сдерживания. По словам заместителя главы МИД Сергея Рябкова, Россия при выработке ответа будет выбирать из максимально широкого набора опций, при этом не исключает никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, со своей стороны, заверила, что ответ России будет жестким и адекватным.

https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html

https://ria.ru/20240727/germaniya-1962176008.html

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Путин, Белоусов и Моисеев на Военно-морском параде в честь Дня ВМФ России Путин, Белоусов и Моисеев на Военно-морском параде в честь Дня ВМФ России 2024-07-28T11:31 true PT0M03S

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