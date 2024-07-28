https://ria.ru/20240728/putin-1962487155.html

Путин отметил особое отношение моряков к родине

Путин отметил особое отношение моряков к родине - РИА Новости, 28.07.2024

Путин отметил особое отношение моряков к родине

Президент РФ России Владимир Путин отметил особое отношение моряков к родине, их крепость духа и выдержку. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T11:27

2024-07-28T11:27

2024-07-28T12:02

владимир путин

россия

день военно-морского флота

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ России Владимир Путин отметил особое отношение моряков к родине, их крепость духа и выдержку."Их самоотверженность и непреклонный характер, верность присяге, данному слову и морскому братству, неизменную крепость духа, дисциплину и выучку. Воспитание этих качеств - одна из важнейших задач отечественного военно-морского образования", - сказал он, выступая на параде ВМФ.Начиная с Петровской школы навигацких и математических наук, она и по сей день входит в число лучших фундаментальных и прогрессивных, отметил президент."Приумножая богатые традиции, готовит первоклассных специалистов, обладающих обширными передовыми знаниями. И главное - способных эффективно их применять на нелегкой ответственной морской службе", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240728/den_vmf-1959233813.html

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владимир путин, россия, день военно-морского флота, общество