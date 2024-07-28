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Путин поздравил российских военнослужащих с Днем ВМФ - РИА Новости, 28.07.2024
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11:17 28.07.2024 (обновлено: 11:35 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/putin-1962485868.html
Путин поздравил российских военнослужащих с Днем ВМФ
Путин поздравил российских военнослужащих с Днем ВМФ - РИА Новости, 28.07.2024
Путин поздравил российских военнослужащих с Днем ВМФ
Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с днем Военно-морского флота РФ, поприветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T11:17
2024-07-28T11:35
россия
день военно-морского флота
владимир путин
китай
алжир (республика)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с днем Военно-морского флота РФ, поприветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии.В день ВМФ в Петербурге по традиции проходит парад ВМФ.Путин с борта катера поприветствовал экипажи кораблей, участвующих в параде, и поздравил их с днем ВМФ."Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с днем Военно-морского флота", - обратился Путин к военнослужащим. Те приветствовали его", - сказал Путин.Он также приветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира, Индии.Верховный главнокомандующий совершил обход кораблей, встроенных на рейде Невы, затем направился к Адмиралтейской набережной.
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россия
китай
алжир (республика)
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россия, день военно-морского флота, владимир путин, китай, алжир (республика)
Россия, День Военно-Морского Флота, Владимир Путин, Китай, Алжир (республика)
Путин поздравил российских военнослужащих с Днем ВМФ

Путин поздравил российских военнослужащих с Днем Военно-морского флота

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с днем Военно-морского флота РФ, поприветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии.
В день ВМФ в Петербурге по традиции проходит парад ВМФ.
Путин с борта катера поприветствовал экипажи кораблей, участвующих в параде, и поздравил их с днем ВМФ.
"Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с днем Военно-морского флота", - обратился Путин к военнослужащим. Те приветствовали его", - сказал Путин.
Он также приветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира, Индии.
Верховный главнокомандующий совершил обход кораблей, встроенных на рейде Невы, затем направился к Адмиралтейской набережной.
День ВМФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
День ВМФ в 2024 году: история и традиции праздника
10:47
 
РоссияДень Военно-Морского ФлотаВладимир ПутинКитайАлжир (республика)
 
 
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