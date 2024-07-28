https://ria.ru/20240728/putin-1962485868.html

Путин поздравил российских военнослужащих с Днем ВМФ

Путин поздравил российских военнослужащих с Днем ВМФ - РИА Новости, 28.07.2024

Путин поздравил российских военнослужащих с Днем ВМФ

Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с днем Военно-морского флота РФ, поприветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии. РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T11:17

2024-07-28T11:17

2024-07-28T11:35

россия

день военно-морского флота

владимир путин

китай

алжир (республика)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с днем Военно-морского флота РФ, поприветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии.В день ВМФ в Петербурге по традиции проходит парад ВМФ.Путин с борта катера поприветствовал экипажи кораблей, участвующих в параде, и поздравил их с днем ВМФ."Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с днем Военно-морского флота", - обратился Путин к военнослужащим. Те приветствовали его", - сказал Путин.Он также приветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира, Индии.Верховный главнокомандующий совершил обход кораблей, встроенных на рейде Невы, затем направился к Адмиралтейской набережной.

https://ria.ru/20240728/den_vmf-1959233813.html

россия

китай

алжир (республика)

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россия, день военно-морского флота, владимир путин, китай, алжир (республика)