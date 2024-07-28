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Умер принц Греческий и Датский Михаил

Умер принц Греческий и Датский Михаил - РИА Новости, 28.07.2024

Умер принц Греческий и Датский Михаил

В афинской больнице в возрасте 85 лет скончался принц Греческий и Датский Михаил, известный как историк и писатель под псевдонимом Мишель Де Грес (Michel de... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T20:24

2024-07-28T20:24

2024-07-28T21:22

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АФИНЫ, 28 июл - РИА Новости. В афинской больнице в возрасте 85 лет скончался принц Греческий и Датский Михаил, известный как историк и писатель под псевдонимом Мишель Де Грес (Michel de Grèce), сообщила газета "Катимерини". Принц Михаил был единственным членом греческой королевской семьи, который не покинул Грецию после событий 13 декабря 1967 года, когда король Константин пытался свергнуть хунту. Он также был единственным членом греческой королевской семьи, имевшим греческое гражданство, в переписи муниципалитета Афин он был зарегистрирован как "Мишель Де Грес". Он был единственным остававшимся живым внуком Георга I, его отец, принц Христофор, был пятым сыном короля, а его матерью была Франческа Орлеанская из дома Бурбонов. Хотя он и был ровесником, он приходился дядей покойному королю Константину. Он был родственником крупнейших королевских домов Старого континента, однако предпочел жениться на простой смертной: художнице Марине Карелле, дочери промышленника Теодоро Карелласа, от которой у него было две дочери, принцесса Александра и принцесса Ольга, пишет газета. "Он потерял отца, когда ему был всего год, вырос в Марокко и Испании, а затем учился во Франции, но всегда любил Грецию и ее историю. Он приехал в Грецию выполнять свои военные обязанности, долгое время жил в Греции, а в последние годы делил свое время между нашей родиной и за границей", - пишет газета. "Несмотря на свое высокое происхождение, обеспечившее ему известность, Михаил добился международного признания как писатель, написавший десятки романов-бестселлеров, в которых его знание истории сочеталось с литературным сюжетом. Его карьера началась в 1970 году, и он каждый день неустанно работал, либо писал, либо проводил исследования по самым разнообразным историческим темам, которые занимали его: от Греции до Османской империи, Людовика и царей", - говорится в сообщении. Информация о его похоронах пока не сообщается.

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в мире, греция, афины, марокко