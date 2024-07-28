Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем крещения Руси
Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за развитие диалога Церкви и государства
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем крещения Руси, выразив ему признательность за развитие диалога Церкви и государства. Его поздравление приводит сайт Русской православной церкви.
"Сердечно поздравляю Вас с тезоименитством и с Днем крещения Руси. Выбор православной веры святым равноапостольным великим князем Владимиром заложил прочный фундамент русской государственности, на века определил ценностные основы и вектор развития восточнославянской цивилизации. Благодаря мудрости князя Русь обрела тогда силы не только для формирования единой мощной державы, но и для созидания культуры, произведениями которой сегодня восхищается весь мир. Отрадно свидетельствовать, что, разделяя ответственность за благополучие нашего народа и отечества, власть и Церковь ныне совместно укрепляют традиционные духовно-нравственные ценности в жизни российского общества и служат патриотическому воспитанию молодого поколения", - сказал он.
"С большой признательностью хотел бы особо отметить ваш личный вклад в развитие этого доброго и плодотворного диалога", – добавляется в сообщении.
В 2024 году отмечается 1036-летие крещения Руси, предопределившего историческое развитие России. Русская православная церковь отмечает годовщину крещения Руси 28 июля, в день памяти князя Владимира. В Крыму в этот день будет освящен музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес, включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. В столице уже стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.
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День крещения Руси
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