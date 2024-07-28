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Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем крещения Руси - РИА Новости, 28.07.2024
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Религия
 
10:52 28.07.2024 (обновлено: 10:54 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/pozdravlenie-1962483067.html
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем крещения Руси
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем крещения Руси - РИА Новости, 28.07.2024
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем крещения Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем крещения Руси, выразив ему признательность за развитие диалога Церкви и... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T10:52
2024-07-28T10:54
религия
россия
новороссия
санкт-петербург
владимир путин
русская православная церковь
крещение руси
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем крещения Руси, выразив ему признательность за развитие диалога Церкви и государства. Его поздравление приводит сайт Русской православной церкви."Сердечно поздравляю Вас с тезоименитством и с Днем крещения Руси. Выбор православной веры святым равноапостольным великим князем Владимиром заложил прочный фундамент русской государственности, на века определил ценностные основы и вектор развития восточнославянской цивилизации. Благодаря мудрости князя Русь обрела тогда силы не только для формирования единой мощной державы, но и для созидания культуры, произведениями которой сегодня восхищается весь мир. Отрадно свидетельствовать, что, разделяя ответственность за благополучие нашего народа и отечества, власть и Церковь ныне совместно укрепляют традиционные духовно-нравственные ценности в жизни российского общества и служат патриотическому воспитанию молодого поколения", - сказал он."С большой признательностью хотел бы особо отметить ваш личный вклад в развитие этого доброго и плодотворного диалога", – добавляется в сообщении. В 2024 году отмечается 1036-летие крещения Руси, предопределившего историческое развитие России. Русская православная церковь отмечает годовщину крещения Руси 28 июля, в день памяти князя Владимира. В Крыму в этот день будет освящен музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес, включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. В столице уже стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре.
https://ria.ru/20240728/kreschenie-1962141351.html
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россия, новороссия, санкт-петербург, владимир путин, русская православная церковь, крещение руси, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Новороссия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Русская православная церковь, Крещение Руси, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем крещения Руси

Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за развитие диалога Церкви и государства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем крещения Руси, выразив ему признательность за развитие диалога Церкви и государства. Его поздравление приводит сайт Русской православной церкви.
"Сердечно поздравляю Вас с тезоименитством и с Днем крещения Руси. Выбор православной веры святым равноапостольным великим князем Владимиром заложил прочный фундамент русской государственности, на века определил ценностные основы и вектор развития восточнославянской цивилизации. Благодаря мудрости князя Русь обрела тогда силы не только для формирования единой мощной державы, но и для созидания культуры, произведениями которой сегодня восхищается весь мир. Отрадно свидетельствовать, что, разделяя ответственность за благополучие нашего народа и отечества, власть и Церковь ныне совместно укрепляют традиционные духовно-нравственные ценности в жизни российского общества и служат патриотическому воспитанию молодого поколения", - сказал он.
"С большой признательностью хотел бы особо отметить ваш личный вклад в развитие этого доброго и плодотворного диалога", – добавляется в сообщении.
В 2024 году отмечается 1036-летие крещения Руси, предопределившего историческое развитие России. Русская православная церковь отмечает годовщину крещения Руси 28 июля, в день памяти князя Владимира. В Крыму в этот день будет освящен музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес, включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. В столице уже стал традиционным крестный ход и молебен у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре.
Крестный ход в день церковно-государственного праздника Крещения Руси, 2022 год - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
День крещения Руси
01:33
 
РелигияРоссияНовороссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинРусская православная церковьКрещение РусиПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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