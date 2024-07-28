https://ria.ru/20240728/pogoda-1962539368.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 28.07.2024

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

В понедельник в Москву придет североатлантический циклон "Кирсти", в результате этого столбик термометра впервые за сезон упадет до плюс 20 градусов, это самая... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T17:31

2024-07-28T17:31

2024-07-28T17:31

общество

москва

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В понедельник в Москву придет североатлантический циклон "Кирсти", в результате этого столбик термометра впервые за сезон упадет до плюс 20 градусов, это самая низкая дневная температура за всё текущее лето, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В понедельник североатлантический циклон "Кирсти", пройдя штормом Прибалтику, обрушится ненастьем на северо-западные и западные регионы нашей страны, а центр вихря выйдет на Смоленск. Холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливнями с интенсивностью до 7 литров воды на метр квадратный, прорвется в разгар дня к столичному региону, в результате чего дневная температура впервые за сезон рухнет до отметки плюс 20. Это будет самая низкая дневная температура за всё текущее лето: последний раз такая прохлада в Москве наблюдалась 23 мая", - рассказал синоптик. Он добавил, что все последующие сутки до выходных включительно ожидаются однотипные метеоусловия. На стыке июля и августа на Русской равнине, которая окажется в тылу гигантского циклона, температура будет на несколько градусов ниже климатической нормы. "По ночам воздух остынет до плюс 10-15, а в дневные часы, из-за дождливой погоды и неприятного северного ветра, будет всего плюс 17-22", - уточнил Тишковец. Специалист сообщил, что температура воды, которая сейчас в подмосковных водоемах составляет плюс 18-24 градуса тоже начнет медленно понижаться.

https://ria.ru/20240726/pogoda-1962085430.html

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общество, москва