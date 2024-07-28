Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 28.07.2024
https://ria.ru/20240728/pogoda-1962539368.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 28.07.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
В понедельник в Москву придет североатлантический циклон "Кирсти", в результате этого столбик термометра впервые за сезон упадет до плюс 20 градусов, это самая... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T17:31
2024-07-28T17:31
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857629_0:140:3299:1996_1920x0_80_0_0_628badc37fd97ddc1761381b3770070a.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В понедельник в Москву придет североатлантический циклон "Кирсти", в результате этого столбик термометра впервые за сезон упадет до плюс 20 градусов, это самая низкая дневная температура за всё текущее лето, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В понедельник североатлантический циклон "Кирсти", пройдя штормом Прибалтику, обрушится ненастьем на северо-западные и западные регионы нашей страны, а центр вихря выйдет на Смоленск. Холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливнями с интенсивностью до 7 литров воды на метр квадратный, прорвется в разгар дня к столичному региону, в результате чего дневная температура впервые за сезон рухнет до отметки плюс 20. Это будет самая низкая дневная температура за всё текущее лето: последний раз такая прохлада в Москве наблюдалась 23 мая", - рассказал синоптик. Он добавил, что все последующие сутки до выходных включительно ожидаются однотипные метеоусловия. На стыке июля и августа на Русской равнине, которая окажется в тылу гигантского циклона, температура будет на несколько градусов ниже климатической нормы. "По ночам воздух остынет до плюс 10-15, а в дневные часы, из-за дождливой погоды и неприятного северного ветра, будет всего плюс 17-22", - уточнил Тишковец. Специалист сообщил, что температура воды, которая сейчас в подмосковных водоемах составляет плюс 18-24 градуса тоже начнет медленно понижаться.
https://ria.ru/20240726/pogoda-1962085430.html
https://ria.ru/20240602/pogoda-1949979022.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857629_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_c654da8b62ace2a69b1607c276e90012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Тишковец: в понедельник в Москву придет циклон "Кирсти"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В понедельник в Москву придет североатлантический циклон "Кирсти", в результате этого столбик термометра впервые за сезон упадет до плюс 20 градусов, это самая низкая дневная температура за всё текущее лето, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В понедельник североатлантический циклон "Кирсти", пройдя штормом Прибалтику, обрушится ненастьем на северо-западные и западные регионы нашей страны, а центр вихря выйдет на Смоленск. Холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливнями с интенсивностью до 7 литров воды на метр квадратный, прорвется в разгар дня к столичному региону, в результате чего дневная температура впервые за сезон рухнет до отметки плюс 20. Это будет самая низкая дневная температура за всё текущее лето: последний раз такая прохлада в Москве наблюдалась 23 мая", - рассказал синоптик.
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в августе
26 июля, 09:37
Он добавил, что все последующие сутки до выходных включительно ожидаются однотипные метеоусловия. На стыке июля и августа на Русской равнине, которая окажется в тылу гигантского циклона, температура будет на несколько градусов ниже климатической нормы.
«
"По ночам воздух остынет до плюс 10-15, а в дневные часы, из-за дождливой погоды и неприятного северного ветра, будет всего плюс 17-22", - уточнил Тишковец.
Специалист сообщил, что температура воды, которая сейчас в подмосковных водоемах составляет плюс 18-24 градуса тоже начнет медленно понижаться.
Люди на теплоходе в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
В Москве в первый день лета зафиксировали температурный рекорд
2 июня, 10:31
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала