https://ria.ru/20240728/pogoda-1962469310.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 28.07.2024

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня скоротечные ливневые дожди с грозами и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, это будет... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T09:02

2024-07-28T09:02

2024-07-28T09:02

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня скоротечные ливневые дожди с грозами и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, это будет последний тёплый день в столице, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня у нас заключительный тёплый день. Погода будет определяться влиянием атмосферного фронта во второй половине дня, поэтому будет облачно с прояснениями. Во второй части дня пройдут скоротечные ливневые дожди с грозами... В Москве сегодня 24-27 градусов, по области - 23-28 градусов", - рассказал Тишковец. Специалист уточнил, что ветер будет дуть западной четверти со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе - порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20240726/pogoda-1962085430.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода