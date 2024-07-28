https://ria.ru/20240728/pogoda-1962469310.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 28.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня скоротечные ливневые дожди с грозами и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, это будет... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T09:02
2024-07-28T09:02
2024-07-28T09:02
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня скоротечные ливневые дожди с грозами и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, это будет последний тёплый день в столице, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня у нас заключительный тёплый день. Погода будет определяться влиянием атмосферного фронта во второй половине дня, поэтому будет облачно с прояснениями. Во второй части дня пройдут скоротечные ливневые дожди с грозами... В Москве сегодня 24-27 градусов, по области - 23-28 градусов", - рассказал Тишковец. Специалист уточнил, что ветер будет дуть западной четверти со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе - порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются дожди и до 27 градусов тепла
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня скоротечные ливневые дожди с грозами и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, это будет последний тёплый день в столице, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня у нас заключительный тёплый день. Погода будет определяться влиянием атмосферного фронта во второй половине дня, поэтому будет облачно с прояснениями. Во второй части дня пройдут скоротечные ливневые дожди с грозами... В Москве сегодня 24-27 градусов, по области - 23-28 градусов", - рассказал Тишковец.
Специалист уточнил, что ветер будет дуть западной четверти со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе - порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.