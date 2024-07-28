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В Саткинском поселении Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтопления - РИА Новости, 28.07.2024
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11:18 28.07.2024 (обновлено: 11:29 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/podtopleniya-1962486188.html
В Саткинском поселении Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтопления
В Саткинском поселении Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтопления - РИА Новости, 28.07.2024
В Саткинском поселении Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтопления
Режим чрезвычайной ситуации введен в Саткинском городском поселении Челябинской области из-за подтопления жилых домов, сообщил глава муниципалитета Александр... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T11:18
2024-07-28T11:29
происшествия
челябинская область
еманжелинский район
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Саткинском городском поселении Челябинской области из-за подтопления жилых домов, сообщил глава муниципалитета Александр Глазков в Telegram-канале. "Вчера решением комиссии по чрезвычайным ситуациям на территории Саткинского городского поселения ввели режим повышенной готовности, а сегодня из-за подтопления жилых домов старой части города ввели режим ЧС", – написал Глазков. Он отметил, что помимо старой части города Сатки, частично оказались подтоплены дома в поселке Межевой и других поселениях района, пострадали мосты через водоемы. Угрозы жизни и здоровью людей на территории муниципального образования нет, подчеркнул глава района. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. По данным властей, погибших нет. По информации регионального правительства, на данный момент режим ЧС введен в Сосновском и Карабашском районах. В Еманжелинском районе, Кыштымском и Копейском городских округах объявлен режим повышенной готовности. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим ЧС, и повышенной готовности. Ранее сообщалось, для того, чтобы не допустить подтопления, начался сброс воды из Иремельского и Шершневского водохранилищ в Челябинской области.
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происшествия, челябинская область, еманжелинский район, прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Челябинская область, Еманжелинский район, Прорыв дамбы в Челябинской области
В Саткинском поселении Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтопления

В Саткинском поселении ввели режим ЧС из-за подтопления жилых домов

© Фото : Александр Глазков/TelegramГлава Саткинского муниципального района Александр Глазков на месте происшествия, где из-за обильных осадков разрушен мост через реку Каменка в районе поселка Межевого в Челябинской области. 28 июля 2024
Глава Саткинского муниципального района Александр Глазков на месте происшествия, где из-за обильных осадков разрушен мост через реку Каменка в районе поселка Межевого в Челябинской области. 28 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фото : Александр Глазков/Telegram
Глава Саткинского муниципального района Александр Глазков на месте происшествия, где из-за обильных осадков разрушен мост через реку Каменка в районе поселка Межевого в Челябинской области. 28 июля 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Саткинском городском поселении Челябинской области из-за подтопления жилых домов, сообщил глава муниципалитета Александр Глазков в Telegram-канале.
"Вчера решением комиссии по чрезвычайным ситуациям на территории Саткинского городского поселения ввели режим повышенной готовности, а сегодня из-за подтопления жилых домов старой части города ввели режим ЧС", – написал Глазков.
Житель челябинского Киолима, спасавший соседей во время прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Житель поселка Киолим рассказал, как спасал соседей при прорыве дамбы
Вчера, 13:37
Он отметил, что помимо старой части города Сатки, частично оказались подтоплены дома в поселке Межевой и других поселениях района, пострадали мосты через водоемы. Угрозы жизни и здоровью людей на территории муниципального образования нет, подчеркнул глава района.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. По данным властей, погибших нет.
По информации регионального правительства, на данный момент режим ЧС введен в Сосновском и Карабашском районах. В Еманжелинском районе, Кыштымском и Копейском городских округах объявлен режим повышенной готовности. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим ЧС, и повышенной готовности. Ранее сообщалось, для того, чтобы не допустить подтопления, начался сброс воды из Иремельского и Шершневского водохранилищ в Челябинской области.
Прорыв дамбы в Челябинской областиПрорыв дамбы в Челябинской области
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ПроисшествияЧелябинская областьЕманжелинский районПрорыв дамбы в Челябинской области
 
 
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