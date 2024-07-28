В Саткинском поселении Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтопления
В Саткинском поселении ввели режим ЧС из-за подтопления жилых домов
© Фото : Александр Глазков/TelegramГлава Саткинского муниципального района Александр Глазков на месте происшествия, где из-за обильных осадков разрушен мост через реку Каменка в районе поселка Межевого в Челябинской области. 28 июля 2024
Глава Саткинского муниципального района Александр Глазков на месте происшествия, где из-за обильных осадков разрушен мост через реку Каменка в районе поселка Межевого в Челябинской области. 28 июля 2024
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Саткинском городском поселении Челябинской области из-за подтопления жилых домов, сообщил глава муниципалитета Александр Глазков в Telegram-канале.
"Вчера решением комиссии по чрезвычайным ситуациям на территории Саткинского городского поселения ввели режим повышенной готовности, а сегодня из-за подтопления жилых домов старой части города ввели режим ЧС", – написал Глазков.
Он отметил, что помимо старой части города Сатки, частично оказались подтоплены дома в поселке Межевой и других поселениях района, пострадали мосты через водоемы. Угрозы жизни и здоровью людей на территории муниципального образования нет, подчеркнул глава района.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. По данным властей, погибших нет.
По информации регионального правительства, на данный момент режим ЧС введен в Сосновском и Карабашском районах. В Еманжелинском районе, Кыштымском и Копейском городских округах объявлен режим повышенной готовности. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим ЧС, и повышенной готовности. Ранее сообщалось, для того, чтобы не допустить подтопления, начался сброс воды из Иремельского и Шершневского водохранилищ в Челябинской области.
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