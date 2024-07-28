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Украинский фельдшер попросил командование забрать из плена раненых морпехов - РИА Новости, 28.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 28.07.2024 (обновлено: 14:14 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/plen-1962509821.html
Украинский фельдшер попросил командование забрать из плена раненых морпехов
Украинский фельдшер попросил командование забрать из плена раненых морпехов - РИА Новости, 28.07.2024
Украинский фельдшер попросил командование забрать из плена раненых морпехов
Находящийся в плену фельдшер эвакуационного отделения медицинской роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрей Шидловский попросил свое командование... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T14:13
2024-07-28T14:14
россия
мариуполь
украина
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Находящийся в плену фельдшер эвакуационного отделения медицинской роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрей Шидловский попросил свое командование забрать из плена хотя бы военнослужащих, которые в боях потеряли конечности и нуждаются в протезировании. "Хотел бы обратиться с просьбой к руководству военно-медицинских сил Украины с просьбой поспособствовать с обменом и возвращением домой раненых ребят, которым необходимо протезирование конечностей", - сказал он в рамках видеообращения пленных морпехов, оказавшемся в распоряжении РИА Новости. Ранее находящиеся более двух лет в плену морпехи с "Азовстали" обратились к офису Владимира Зеленского и руководству Украины с требованием их обменять, военнослужащие считают себя забытыми властями и командованием, следует из их видеообращения. К середине апреля 2022 года более 1,3 тысячи военнослужащих украинского элитного подразделения морских пехотинцев сдались в плен силам РФ в Мариуполе. Часть из них до сих пор остаются в плену, не смотря на готовность РФ отдать их в рамках обмена, в то время как боевики запрещенного в РФ полка "Азов"*, взятые в плен также в Мариуполе, были обменяны Киевом еще осенью 2022 года.* Запрещенная в России террористическая организация
https://radiosputnik.ru/20240725/vsu-1961885381.html
https://ria.ru/20240622/plennye-1954636237.html
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россия, мариуполь, украина, вооруженные силы украины
Россия, Мариуполь, Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Украинский фельдшер попросил командование забрать из плена раненых морпехов

Врач эвакуационного отделения медицинской роты ВСУ Шидловский попросил об обмене

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов" сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов" сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Находящийся в плену фельдшер эвакуационного отделения медицинской роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрей Шидловский попросил свое командование забрать из плена хотя бы военнослужащих, которые в боях потеряли конечности и нуждаются в протезировании.
© РИА НовостиОбращение морпехов с "Азовстали" к офису Зеленского
Обращение морпехов с Азовстали к офису Зеленского - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости
Обращение морпехов с "Азовстали" к офису Зеленского
«
"Хотел бы обратиться с просьбой к руководству военно-медицинских сил Украины с просьбой поспособствовать с обменом и возвращением домой раненых ребят, которым необходимо протезирование конечностей", - сказал он в рамках видеообращения пленных морпехов, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
Украинские военнослужащие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
"Пойдем на Белгород". Пленный украинец рассказал о планах командования ВСУ
25 июля, 10:40
Ранее находящиеся более двух лет в плену морпехи с "Азовстали" обратились к офису Владимира Зеленского и руководству Украины с требованием их обменять, военнослужащие считают себя забытыми властями и командованием, следует из их видеообращения.
К середине апреля 2022 года более 1,3 тысячи военнослужащих украинского элитного подразделения морских пехотинцев сдались в плен силам РФ в Мариуполе. Часть из них до сих пор остаются в плену, не смотря на готовность РФ отдать их в рамках обмена, в то время как боевики запрещенного в РФ полка "Азов"*, взятые в плен также в Мариуполе, были обменяны Киевом еще осенью 2022 года.
Украинские военные об их жизни в плену - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
"К нам "враг" относится лучше": украинские военные о жизни в плену
22 июня, 08:00
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМариупольУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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