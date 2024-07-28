Украинский фельдшер попросил командование забрать из плена раненых морпехов
Врач эвакуационного отделения медицинской роты ВСУ Шидловский попросил об обмене
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов" сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов" сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке . Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Находящийся в плену фельдшер эвакуационного отделения медицинской роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрей Шидловский попросил свое командование забрать из плена хотя бы военнослужащих, которые в боях потеряли конечности и нуждаются в протезировании.
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"Хотел бы обратиться с просьбой к руководству военно-медицинских сил Украины с просьбой поспособствовать с обменом и возвращением домой раненых ребят, которым необходимо протезирование конечностей", - сказал он в рамках видеообращения пленных морпехов, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
Ранее находящиеся более двух лет в плену морпехи с "Азовстали" обратились к офису Владимира Зеленского и руководству Украины с требованием их обменять, военнослужащие считают себя забытыми властями и командованием, следует из их видеообращения.
К середине апреля 2022 года более 1,3 тысячи военнослужащих украинского элитного подразделения морских пехотинцев сдались в плен силам РФ в Мариуполе. Часть из них до сих пор остаются в плену, не смотря на готовность РФ отдать их в рамках обмена, в то время как боевики запрещенного в РФ полка "Азов"*, взятые в плен также в Мариуполе, были обменяны Киевом еще осенью 2022 года.
* Запрещенная в России террористическая организация