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Находящиеся в плену морпехи с "Азовстали" обратились к офису Зеленского - РИА Новости, 28.07.2024
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14:10 28.07.2024 (обновлено: 17:10 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/plen-1962508965.html
Находящиеся в плену морпехи с "Азовстали" обратились к офису Зеленского
Находящиеся в плену морпехи с "Азовстали" обратились к офису Зеленского - РИА Новости, 28.07.2024
Находящиеся в плену морпехи с "Азовстали" обратились к офису Зеленского
Украинские морпехи с "Азовстали", уже больше двух лет находящиеся в плену, записали видеообращение к руководству Украины с требованием их обменять. РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T14:10
2024-07-28T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
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ЛУГАНСК, 28 июл — РИА Новости. Украинские морпехи с "Азовстали", уже больше двух лет находящиеся в плену, записали видеообращение к руководству Украины с требованием их обменять. "Почему так случается, что мы сидим здесь — вот уже 27-й месяц заканчивается — мы сидим здесь и наблюдаем то, что если идут какие-то переговоры и кого-то меняют, то меняют тех, кто просидел буквально три-четыре месяца, может быть полгода", — посетовал на видео старший лейтенант Алексей Собчук.По его словам, он сдался российским войскам 13 апреля 2022 года при попытке выйти из окружения. Сначала морпехам обещали скорое возвращение, но через полгода они увидели, как отправляют на обмен таких же украинских пленных, но спустя всего три месяца, добавил Собчук. "Очень интересно получается то, что руководство бригады, которое в принципе попало в плен еще раньше, чем мы, — потому что просто бросило бригаду, — уже находится в Украине и, скорее всего, продолжает дальше принимать решения, а мы из-за них практически тут оказались", — возмутился пленный. Он считает, что руководство бригады довело ситуацию со снабжением морпехов до отсутствия питания, боеприпасов и любой логистики, а потом и вовсе создало такие условия, что единственным способом выжить было попасть в плен."Дочерям было восемь лет и восемь месяцев (на момент начала СВО. — Прим. ред.). На данный момент старшей 11-й год идет, младшей идет четвертый. Хотел бы задать вопрос: когда я увижу своих дочерей?" — обратился к властям старший сержант Борис Крутенок. Разобраться с ситуацией вокруг 36-й бригады попросили и остальные пленные морпехи. Среди них младшие офицеры, матросы и сержанты.Более 1,3 тысячи военнослужащих украинского элитного подразделения морской пехоты сдались в плен в Мариуполе к середине апреля 2022 года. Часть из них до сих пор остаются в плену, несмотря на готовность России отдать их по обмену. При этом боевиков полка "Азов"*, которых российские войска также захватили в Мариуполе, киевские власти обменяли еще осенью 2022-го.* Террористическая организация, запрещенная в России.Читайте в Дзен: "Разнесут на куски": в США выступили с жестким предупреждением для Украины. Желания Киева обернутся катастрофой"Близится кульминация": в ФРГ забили тревогу из-за плана Зеленского. Он готов на все ради удержания власти
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Обращение морпехов с "Азовстали" к офису Зеленского
Находящиеся более двух лет в плену морпехи с "Азовстали" обратились к офису Зеленского и руководству Украины с требованием их обменять, они считают себя забытыми властями и командованием.
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в мире, россия, украина, мариуполь, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Мариуполь, Владимир Зеленский
Находящиеся в плену морпехи с "Азовстали" обратились к офису Зеленского

Морпехи с "Азовстали", находящиеся в плену 2 года, попросили Киев обменять их

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ЛУГАНСК, 28 июл — РИА Новости. Украинские морпехи с "Азовстали", уже больше двух лет находящиеся в плену, записали видеообращение к руководству Украины с требованием их обменять.
"Почему так случается, что мы сидим здесь — вот уже 27-й месяц заканчивается — мы сидим здесь и наблюдаем то, что если идут какие-то переговоры и кого-то меняют, то меняют тех, кто просидел буквально три-четыре месяца, может быть полгода", — посетовал на видео старший лейтенант Алексей Собчук.
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По его словам, он сдался российским войскам 13 апреля 2022 года при попытке выйти из окружения. Сначала морпехам обещали скорое возвращение, но через полгода они увидели, как отправляют на обмен таких же украинских пленных, но спустя всего три месяца, добавил Собчук.
«
"Очень интересно получается то, что руководство бригады, которое в принципе попало в плен еще раньше, чем мы, — потому что просто бросило бригаду, — уже находится в Украине и, скорее всего, продолжает дальше принимать решения, а мы из-за них практически тут оказались", — возмутился пленный.
Он считает, что руководство бригады довело ситуацию со снабжением морпехов до отсутствия питания, боеприпасов и любой логистики, а потом и вовсе создало такие условия, что единственным способом выжить было попасть в плен.
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"Дочерям было восемь лет и восемь месяцев (на момент начала СВО. — Прим. ред.). На данный момент старшей 11-й год идет, младшей идет четвертый. Хотел бы задать вопрос: когда я увижу своих дочерей?" — обратился к властям старший сержант Борис Крутенок.
Разобраться с ситуацией вокруг 36-й бригады попросили и остальные пленные морпехи. Среди них младшие офицеры, матросы и сержанты.
Более 1,3 тысячи военнослужащих украинского элитного подразделения морской пехоты сдались в плен в Мариуполе к середине апреля 2022 года. Часть из них до сих пор остаются в плену, несмотря на готовность России отдать их по обмену. При этом боевиков полка "Азов"*, которых российские войска также захватили в Мариуполе, киевские власти обменяли еще осенью 2022-го.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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