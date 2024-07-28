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Бастрыкину доложат о ситуации с несогласием жителей с мечетью в Перми
Бастрыкину доложат о ситуации с несогласием жителей с мечетью в Перми - РИА Новости, 28.07.2024
Бастрыкину доложат о ситуации с несогласием жителей с мечетью в Перми
Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ситуации, связанную с несогласием жителей с планируемым строительством мечети в микрорайоне... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T12:20
2024-07-28T12:20
2024-07-28T12:20
россия
пермь
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 28 июл - РИА Новости. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ситуации, связанную с несогласием жителей с планируемым строительством мечети в микрорайоне Верхняя Курья в Перми, сообщает СК РФ в Telegram-канале. "Внимание главы СК России А.И. Бастрыкина обращено на сюжет, размещенный в сети интернет, в котором жители микрорайона Верхняя Курья выражают несогласие с планируемым строительством мечети, которая может стать местом скопления мигрантов. В СУСК России по Пермскому краю проводилась процессуальная проверка. Глава СК России поручил доложить о результатах проверки", - говорится в сообщении. В Перми на улице Верхне-Курьинской на частной земле планируется построить мечеть на примерно 200 посетителей, также на участке должна появиться парковка. Некоторые жители оказались против инициативы, обосновывая свое несогласие практически полным отсутствием мусульманского населения в микрорайоне, а также возможным усугублением транспортной ситуации на мосту через реку (территория находится на правом берегу Камы, дорога к ней идет через мост, на котором часто возникают пробки). Вопрос возведения объекта обсуждался на общественных слушаниях.
https://realty.ria.ru/20240617/mechet-1953434526.html
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россия, пермь, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Пермь, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о ситуации с несогласием жителей с мечетью в Перми
Бастрыкину доложат о ситуации, связанной с несогласием жителей с мечетью в Перми