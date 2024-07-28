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Патрушев объяснил, зачем Киев начал поднимать тему переговоров - РИА Новости, 28.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:38 28.07.2024 (обновлено: 11:02 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/peregovory-1962481262.html
Патрушев объяснил, зачем Киев начал поднимать тему переговоров
Патрушев объяснил, зачем Киев начал поднимать тему переговоров - РИА Новости, 28.07.2024
Патрушев объяснил, зачем Киев начал поднимать тему переговоров
Разговоры о возможности переговоров с Москвой - это тактическая уловка Киева и Запада для передышки, поскольку Россия имеет преимущество в спецоперации, и на... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T10:38
2024-07-28T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
николай патрушев
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Разговоры о возможности переговоров с Москвой - это тактическая уловка Киева и Запада для передышки, поскольку Россия имеет преимущество в спецоперации, и на самом деле ничего реально для переговоров киевский режим не делает, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в эфире "Первого канала"."Есть указ (Владимира) Зеленского, когда он еще был легитимным президентом, о том, что он сам себе запретил вести переговоры с Россией. Это раз", - сказал Патрушев."Второе - во время специальной военной операции мы сейчас имеем преимущество, Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, им нужна передышка. Поэтому все эти заявления имеют именно тактический характер передышки. На самом деле, если мы посмотрим на их действия, никаких действий для того, чтобы вести мирные переговоры, они не ведут", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20240727/predlozheniya-1962345178.html
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в мире, россия, украина, николай патрушев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Николай Патрушев
Патрушев объяснил, зачем Киев начал поднимать тему переговоров

Патрушев: заявления Киева о переговорах с Россией нужны Украине для передышки

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Разговоры о возможности переговоров с Москвой - это тактическая уловка Киева и Запада для передышки, поскольку Россия имеет преимущество в спецоперации, и на самом деле ничего реально для переговоров киевский режим не делает, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в эфире "Первого канала".
"Есть указ (Владимира) Зеленского, когда он еще был легитимным президентом, о том, что он сам себе запретил вести переговоры с Россией. Это раз", - сказал Патрушев.
"Второе - во время специальной военной операции мы сейчас имеем преимущество, Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, им нужна передышка. Поэтому все эти заявления имеют именно тактический характер передышки. На самом деле, если мы посмотрим на их действия, никаких действий для того, чтобы вести мирные переговоры, они не ведут", - подчеркнул Патрушев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНиколай Патрушев
 
 
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