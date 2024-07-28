https://ria.ru/20240728/peregovory-1962481262.html
Патрушев объяснил, зачем Киев начал поднимать тему переговоров
Патрушев объяснил, зачем Киев начал поднимать тему переговоров - РИА Новости, 28.07.2024
Патрушев объяснил, зачем Киев начал поднимать тему переговоров
Разговоры о возможности переговоров с Москвой - это тактическая уловка Киева и Запада для передышки, поскольку Россия имеет преимущество в спецоперации, и на... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T10:38
2024-07-28T10:38
2024-07-28T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Разговоры о возможности переговоров с Москвой - это тактическая уловка Киева и Запада для передышки, поскольку Россия имеет преимущество в спецоперации, и на самом деле ничего реально для переговоров киевский режим не делает, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в эфире "Первого канала"."Есть указ (Владимира) Зеленского, когда он еще был легитимным президентом, о том, что он сам себе запретил вести переговоры с Россией. Это раз", - сказал Патрушев."Второе - во время специальной военной операции мы сейчас имеем преимущество, Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, им нужна передышка. Поэтому все эти заявления имеют именно тактический характер передышки. На самом деле, если мы посмотрим на их действия, никаких действий для того, чтобы вести мирные переговоры, они не ведут", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20240727/predlozheniya-1962345178.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, николай патрушев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Николай Патрушев
Патрушев объяснил, зачем Киев начал поднимать тему переговоров
Патрушев: заявления Киева о переговорах с Россией нужны Украине для передышки