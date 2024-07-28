Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Челябинской области назвал ситуацию с паводками напряженной - РИА Новости, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 28.07.2024 (обновлено: 12:58 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/pavodki-1962498376.html
Губернатор Челябинской области назвал ситуацию с паводками напряженной
Губернатор Челябинской области назвал ситуацию с паводками напряженной - РИА Новости, 28.07.2024
Губернатор Челябинской области назвал ситуацию с паводками напряженной
Ситуация с паводками в Челябинской области остается напряженной, сообщил губернатор региона Алексей Текслер на заседании оперштаба в воскресенье. Его слова... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T12:57
2024-07-28T12:58
происшествия
челябинская область
еткульский район
алексей текслер
прорыв дамбы в челябинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962394165_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f217adf803aab3cfbd0ff40de15ef30c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Ситуация с паводками в Челябинской области остается напряженной, сообщил губернатор региона Алексей Текслер на заседании оперштаба в воскресенье. Его слова приводит областное правительство в Telegram-канале."Ситуация с паводками в регионе остается напряженной, дожди немного спали, фронт ушел на север, но тем не менее, по прогнозам метеорологов, дожди будут продолжаться. Учитывая уровень накопленной воды, гидрологическая обстановка будет оставаться сложной", - сказал он. Глава региона отметил, что наиболее сложная обстановка сейчас в отдельных районах Коркинского округа, Еткульского района и Еманжелинске. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. По данным властей, погибших нет. Ранее сообщалось, для того, чтобы не допустить подтопления, начался сброс воды из Иремельского и Шершневского водохранилищ в Челябинской области.
https://ria.ru/20240727/zhitel-1962337032.html
челябинская область
еткульский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962394165_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6ec3e040f528b19c18ba92a708fba81b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, еткульский район, алексей текслер, прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Челябинская область, Еткульский район, Алексей Текслер, Прорыв дамбы в Челябинской области
Губернатор Челябинской области назвал ситуацию с паводками напряженной

Текслер: ситуация с паводками в Челябинской области остается напряженной

© Фото : МЧС Челябинской области/TelegramЭвакуация граждан из подтопленного СНТ "Железнодорожник" в Сосновском районе Челябинской области
Эвакуация граждан из подтопленного СНТ Железнодорожник в Сосновском районе Челябинской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Фото : МЧС Челябинской области/Telegram
Эвакуация граждан из подтопленного СНТ "Железнодорожник" в Сосновском районе Челябинской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Ситуация с паводками в Челябинской области остается напряженной, сообщил губернатор региона Алексей Текслер на заседании оперштаба в воскресенье. Его слова приводит областное правительство в Telegram-канале.
"Ситуация с паводками в регионе остается напряженной, дожди немного спали, фронт ушел на север, но тем не менее, по прогнозам метеорологов, дожди будут продолжаться. Учитывая уровень накопленной воды, гидрологическая обстановка будет оставаться сложной", - сказал он.
Житель поселка Киолим об эвакуации после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Житель Челябинской области рассказал об эвакуации после прорыва дамбы
Вчера, 09:31
Глава региона отметил, что наиболее сложная обстановка сейчас в отдельных районах Коркинского округа, Еткульского района и Еманжелинске.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. По данным властей, погибших нет.
Ранее сообщалось, для того, чтобы не допустить подтопления, начался сброс воды из Иремельского и Шершневского водохранилищ в Челябинской области.
Прорыв дамбы в Челябинской областиПрорыв дамбы в Челябинской области
Инфографика
 
ПроисшествияЧелябинская областьЕткульский районАлексей ТекслерПрорыв дамбы в Челябинской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала