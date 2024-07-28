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Губернатор Челябинской области назвал ситуацию с паводками напряженной
Губернатор Челябинской области назвал ситуацию с паводками напряженной - РИА Новости, 28.07.2024
Губернатор Челябинской области назвал ситуацию с паводками напряженной
Ситуация с паводками в Челябинской области остается напряженной, сообщил губернатор региона Алексей Текслер на заседании оперштаба в воскресенье. Его слова... РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T12:57
2024-07-28T12:57
2024-07-28T12:58
происшествия
челябинская область
еткульский район
алексей текслер
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Ситуация с паводками в Челябинской области остается напряженной, сообщил губернатор региона Алексей Текслер на заседании оперштаба в воскресенье. Его слова приводит областное правительство в Telegram-канале."Ситуация с паводками в регионе остается напряженной, дожди немного спали, фронт ушел на север, но тем не менее, по прогнозам метеорологов, дожди будут продолжаться. Учитывая уровень накопленной воды, гидрологическая обстановка будет оставаться сложной", - сказал он. Глава региона отметил, что наиболее сложная обстановка сейчас в отдельных районах Коркинского округа, Еткульского района и Еманжелинске. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. По данным властей, погибших нет. Ранее сообщалось, для того, чтобы не допустить подтопления, начался сброс воды из Иремельского и Шершневского водохранилищ в Челябинской области.
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происшествия, челябинская область, еткульский район, алексей текслер, прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Челябинская область, Еткульский район, Алексей Текслер, Прорыв дамбы в Челябинской области
Губернатор Челябинской области назвал ситуацию с паводками напряженной
Текслер: ситуация с паводками в Челябинской области остается напряженной
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл - РИА Новости.
Ситуация с паводками в Челябинской области остается напряженной, сообщил губернатор региона Алексей Текслер на заседании оперштаба в воскресенье. Его слова приводит областное правительство в Telegram-канале
.
"Ситуация с паводками в регионе остается напряженной, дожди немного спали, фронт ушел на север, но тем не менее, по прогнозам метеорологов, дожди будут продолжаться. Учитывая уровень накопленной воды, гидрологическая обстановка будет оставаться сложной", - сказал он.
Глава региона отметил, что наиболее сложная обстановка сейчас в отдельных районах Коркинского округа, Еткульского района и Еманжелинске.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. По данным властей, погибших нет.
Ранее сообщалось, для того, чтобы не допустить подтопления, начался сброс воды из Иремельского и Шершневского водохранилищ в Челябинской области.