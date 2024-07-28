https://ria.ru/20240728/pavodki-1962498376.html

Губернатор Челябинской области назвал ситуацию с паводками напряженной

Губернатор Челябинской области назвал ситуацию с паводками напряженной - РИА Новости, 28.07.2024

Губернатор Челябинской области назвал ситуацию с паводками напряженной

Ситуация с паводками в Челябинской области остается напряженной, сообщил губернатор региона Алексей Текслер на заседании оперштаба в воскресенье. Его слова... РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T12:57

2024-07-28T12:57

2024-07-28T12:58

происшествия

челябинская область

еткульский район

алексей текслер

прорыв дамбы в челябинской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Ситуация с паводками в Челябинской области остается напряженной, сообщил губернатор региона Алексей Текслер на заседании оперштаба в воскресенье. Его слова приводит областное правительство в Telegram-канале."Ситуация с паводками в регионе остается напряженной, дожди немного спали, фронт ушел на север, но тем не менее, по прогнозам метеорологов, дожди будут продолжаться. Учитывая уровень накопленной воды, гидрологическая обстановка будет оставаться сложной", - сказал он. Глава региона отметил, что наиболее сложная обстановка сейчас в отдельных районах Коркинского округа, Еткульского района и Еманжелинске. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка – Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. По данным властей, погибших нет. Ранее сообщалось, для того, чтобы не допустить подтопления, начался сброс воды из Иремельского и Шершневского водохранилищ в Челябинской области.

https://ria.ru/20240727/zhitel-1962337032.html

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